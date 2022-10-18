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【罕見個案】27歲男對自己精液過敏　射精後咳嗽流鼻水出疹禁慾10年

健康 12:49 2022/10/18

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27歲男對自己精液過敏，射精後流鼻水出疹禁慾10年。

美國一名27歲男子對自己的精液過敏，每次射精後都會出現咳嗽、流鼻水等類似流感的症狀，為此他放棄性行為，禁慾10年，所幸接受治療後情況得以改善。

據英國《每日郵報》報道，醫學期刊《泌尿外科病例報告》（Urology Case Reports）近日發表一個罕見個案，一名27歲的男子約在10年前發現自己在射精後會出現咳嗽、流鼻水、打噴嚏等類似流感的症狀，而且手臂會出現蕁麻疹，面部及頸部的淋巴結會腫大。

由於男子無論發生性行為還是自慰，都會出現有關症狀，他為此放棄性行為，禁慾10年，直至最近再度求醫，最終確診「性高潮後病情症候群」（POIS）。所幸他在服用抗組織胺藥物後，症狀已減輕90%，終於可體驗正常的性生活。

最新影片：

報告指，POIS會導致患者在性高潮後，出現各種精神與身體症狀，例如疲倦、肌肉無力、發燒、出汗、鼻塞、眼睛發癢、易怒、記憶困難、注意力不集中等，症狀一般會持續2至7日。

POIS最初被懷疑是由心理因素造成，直到2011年才有醫學團隊證實，疾病與精液過敏有關，在過去20年，被醫學文獻記載的案例不到60宗，醫療人員和大眾對此病認知不多，故導致經常誤診。

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責任編輯：羅嘉欣

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