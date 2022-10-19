【高效溫習】小四女童靠一招學中文　自創圖像認字法默書獲100分

▲ 小四女童自創圖像認字法。（圖片來源︰fb群組「香港讀寫困難/專注力不足家長交流平台」）

默書對不少學生來說絕對是挑戰，尤其是剛升上小學的小朋友，家長陪孩子溫習默書亦不容易，怎樣才能令孩子將字詞記入腦？日前有港媽在社交平台分享，就讀小學的女兒自創圖像認字法，幫助自己記憶，中文默書成功考獲100分。

該名港媽周日（16日）於facebook群組「香港讀寫困難/專注力不足家長交流平台」發帖文，表示小女兒就讀四年級，她不知女兒有否讀寫障礙，但她的英文和視藝科較強，中文科卻很弱。她寫道︰

每逢中文默書佢都會用呢個方法來認字，上次默書佢攞到100分，俾大家參考下，唔知會唔會有幫助。

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疑有輕微學習障礙

從港媽上載的照片可見，女兒在白紙上用藍筆寫滿中文字，而每個字下面都用圖畫表達了字意，例如「專」字，她畫上了一架車代表上部分如「車」字。雖然不是每個圖畫都令別人看得明白，但相信小朋友自己看得明、記得到就可以了。媽媽也直言，「我都睇唔明，要佢解釋幅圖畫俾我聽先明。」

港媽指女兒一年級時，老師曾懷疑她有輕微學習障礙，但她各科都合格，只是被中文字難倒。她認為女兒傾向視覺性學習，能想到這個方法來認字很有創意，「佢話啲圖畫係幫助佢記得啲字點寫」。她建議喜歡畫畫的小朋友可用這個方法，同時強調每個小朋友的學習方式都不同，只要找到適合自己的學習方法就有幫助了。

網民︰找到適合的方法

不少家長網民都讚賞女童以圖像幫助自己認字，表示「很有視覺效果」、「找到適合的方法」、「識得搵方法幫自己記」、「用右腦圖像記憶」、「有解難能力比較重要」。有家長指子女也有試用圖像認字法，希望能幫助記憶。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳