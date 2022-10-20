【參加遊戲答問題】贏取太古城中心HK$100商場禮券

為慶祝香港特別行政區成立25周年，太古「信望香港 信望未來」展覽將載譽歸來，於2022年10月22日至11月6日期間假太古城中心舉行。

「信望香港 信望未來」展覽於2021年首次亮相，展出太古在香港逾150年的發展歷程。這次在鰂魚涌再次展出，別具意義。鰂魚涌昔日曾是太古船塢和太古煉糖廠的所在地，在太古地產的發展下，現已成為一個集住宅、零售和國際商業中心於一體的活力社區。

展覽設有六個主題展區，介紹太古業務發展的故事和香港的變遷，並重點展示太古如何為香港社區帶來正面影響。今次展覽新增多項適合一家大小的互動裝置和打卡位，歡迎大家親臨體驗。別具意義的紀念襟章等你來收集，以及兩個星期日現場音樂演奏等你來欣賞！

展覽是一項慶祝香港特別行政區成立25周年的認可活動。顧名思義，展覽的題目「信望香港 信望未來」體現出太古對香港充滿信心，並堅信這座城市能夠長期保持繁榮興旺。

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太古「信望香港 信望未來」展覽

日期：2022年10月22日至11月6日

開放時間：上午10時半至晚上8時

地點：太古城中心中庭

費用：免費入場

現場音樂演奏時間

香港管弦樂團：10月23日 (星期日)，上午11時至上午11時半

管弦樂精英訓練計劃：10月30日 (星期日)，上午11時至上午11時半

(特約)