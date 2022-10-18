【酒店衛生】小朋友旅館周圍爬手腳勁污糟　媽媽驚見BB撿到一物憂惹病毒

▲ 台灣有一家三口入住旅館，BB在房中撿到用過的避孕套。

台灣有一家大細臨急訂一間旅館住一晚，殊不知中伏，該旅館是汽車酒店，入住前沒有清潔好。BB在房中周圍爬，手仔腳仔即時變黑勁污糟，而最噁心的是BB執到用過的避孕套，媽媽擔心小朋友亂摸亂放入口而染病，嚇到即時退房。

該名媽媽於15日（上周六）在facebook群組「爆料公社」發帖，分享一家三口「高雄住宿驚魂之旅」，形容為「噁心噁心超噁心」。事主分享了多張照片，當晚約8:30，她跟丈夫和孩子入住某汽車旅館，從照片所見估計BB約1歲。媽媽指出由於臨時去高雄，所以沒想太多就訂了該旅館，地點距離第二天赴宴午餐較近。

▲ 初時入住，未覺房間很污糟。（圖片︰爆料公社）

馬桶污髒旁邊有粉末

入住之後，事主去廁所時，發現馬桶很污髒，旁邊又灑了一攤白白的粉，當時心想只睡一晚就算，不以為意。不過，之後她幫BB沖涼時就發現地板超污糟，從照片所見，BB的腳仔發黑有污跡，因為BB自己爬入去廁所，但媽媽心想沖涼洗乾淨手腳就行，而大人就在室內穿拖鞋，反正只睡一晚。

之後爸媽休息中，爸爸正在上廁所，媽媽坐在按摩椅輕鬆一下。當下，媽媽發現BB手中拿著不明物體，大感崩潰，不能再忍受。

不到五分鐘，寶寶就開心的拿了一坨紅色塑膠物，感覺捆了很多衛生紙的東西給我……是用過的保險套……

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BB執到用過的避孕套

BB竟然在雪櫃旁邊拿到一團紅色塑膠物，從媽媽拍下照片所見，保險套套著大量紙巾。媽媽在帖文寫道「我對天發誓這是上一位房客的」，垃圾不是她跟丈夫留下來的，是旅館職員沒有好好清理上一位住客的物品，房間沒有清潔妥善。

當刻，媽媽馬上大叫正在大便中的爸爸，一起迅速將小朋友的手腳洗乾淨，媽媽看到保險套崩潰，擔心BB將它放到口中，

不知道什麼都放嘴裡的寶寶，到底是有沒有吃到……吃了多少！好怕這個不知道是誰用過的保險套有沒有病，萬一寶寶就這樣生病該怎麼辦！

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擔心BB感染細菌病毒

最後，一家三口入住不到一小時，就連夜收好行李逃跑，媽媽直言超噁心並自責，保證以後只會住較好的飯店，不希望有任何人經歷到相似的事，尤其是為人父母。

身為寶寶的父母此時真的很無助，很擔心寶寶會不會生病，真的是懸著一顆心，我不應該貪方便住外面，應該回娘家住才是……

網民紛紛留言，建議如果帶小朋友住酒店，最好選擇一些親子旅館/民宿或是較好的酒店飯店。「帶小小孩子住宿親子飯店會比較適當，設施都會比較注意安全」、「帶小孩應該要住商務旅館，而不是汽車旅館，汽車旅館給情侶和開party用」、「不應該讓嬰兒自己在地上亂爬，出門前要先訂好房才不會踩雷」等。

醫生指出酒店衛生黑點

帶小朋友入住酒店前，家長可以做一些基本消毒及勤洗手，大人及小朋友也不宜赤腳踩地毯。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒曾在個人Facebook專頁列出一項外國研究結果，指出酒店房間內最骯髒的位置，尤其當客房打掃人員推著清潔車工作，將拖把到處去拖地，用同一塊海綿或抹布去擦拭房間內的物品，包括電燈開關、電話按鍵、遙控器、床頭燈開關、門把等，這些地方反變污糟。還有浴缸內的水槽、馬桶等都很污髒，研究顯示污染最少是大部分人都不會碰觸的窗簾桿。

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責任編輯︰王明芳