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【詐騙新招】9字頭手機來電　接聽後竟是衞生署人員通知？

社會 13:08 2022/10/18

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(istock圖片)

電話騙案日趨猖獗，冒充衞生署職員行騙更成新趨勢，記者最近每日收到有關詐騙電話，指有包裹要收取，之後出現錄音「廣東話1字，普通話2字」指示。

衞生署早前曾提醒市民，指署方致電市民主要是個案調查或接觸者追蹤，如市民沒有進行過檢測，但收到來電聲稱已確診，就有機會是詐騙電話、因應一些執法工作致電市民，例如某些市民需要強檢但沒有進行，署方會致電提示、跟進疫苗接種事宜，一般皆會提供資料核實雙方身分。另外署方並不會強迫市民立即提供資料，更不會索取銀行帳戶資料。如果市民接到來電後有懷疑就切勿提供資料，可以致電1823或署方電話1830111查詢，或盡快通知警方。

警方早前亦表示，最新情報顯示，近期假冒衞生署電話騙案除了由海外來電，也開始使用「5」、「6」及「9」字頭的本地電話號碼。換句話說，即使來電顯示無「+852」字頭，也有可能是電話騙案的前奏。

本網TOPick正向衞生署查詢有關情況。

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責任編輯：余思嵐

 

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