【暗藏毒品】海關機場扣查空運貨物　揭電力變壓器暗格藏76公斤懷疑冰毒

▲ 香港海關偵破一宗利用電力變壓器販運毒品的案件。（曾秋文攝）

海關偵破一宗變壓器運冰毒案，市值約4600萬港元。海關毒品調查科高級調查主任梁國威今日(18日)表示，海關與外地執法機構進行情報交流，鎖定一批由墨西哥寄出再經香港轉運往澳洲的3個變壓器組件，在本月13日海關扣查該批貨物並在約重一噸的變壓器暗格內搜出共重76公斤的冰毒。

海關機場科空運貨物第3組高級督察林啟珊表示， 人員經檢查後發現該批貨物共有3個大型木箱，分別載有一個大型變壓器，透過X光機檢查，發現影像內裡只有簡陋結構，另外海關同時發現收貨提單是一間報稱澳洲公司的地址，但人員在網上搜尋地址後，發現只是一間住宅獨立屋，與該公司地址不符，遂打開變壓器進一步檢查。人員花近兩小時將變壓器打開，發現內裏注滿絕緣油，及後將油泵走後，發現組件暗格內藏共45包共重76公斤的冰毒，市值4600萬元，海關表示會繼續跟進案件，不排除會有人被捕。

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記者：曾秋文