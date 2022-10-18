【離鄉別井的故事】前公務員Candy移英逾廿年　分享移民最需要抱甚麼心態

HOY TV節目《離鄉別井的故事》由簡淑兒（Jessica）擔任主持，走訪英國分享移英港人的故事。

最新一集《離鄉別井的故事》的主角Candy移英二十多年，放棄倫敦而搬到簡樸的郊鎮沃德赫斯特（Wadhurst）居住，到底有甚麼原因呢？另外，面對外間對移民引起的各種爭議，Candy也以過來人身份去分享自己的看法。

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放棄鐵飯碗

Candy擁有高學歷，在上世近90年代，大學畢業後便加入政府工作，並擔任前政務司司長陳方安生政務主任，可以是前途無可限量，但她選擇辭職出走外國，在1999年到英國任管理諮詢師。

擁有「鐵飯碗」的Candy何解要離開香港？她稱：「因為我在香港讀書、工作，沒有正式在外地生活過，希望可以出外見識世界。」

Candy指在香港政府任政務主任是一份好工作，也有幸遇到好上司、好同事，但始終想看一看外面的世界，她又指鐵飯碗可能對很多人很重要，但對於她並不是。移英後的她要重新找工作，剛巧又在法國有機會進修MBA，就是一個好理由、機會出國。

修讀MBA後，本年也可以回香港工作，但Candu最後也選擇留在倫敦工作，而家人也沒有反對。

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因意外搬到簡樸郊鎮

Candy放棄大城市倫敦而搬到簡樸的郊鎮居住，Candy形容是渺無人煙。Candy帶同Jessica參觀自己自己與老公Simon、兩位繼女與兩隻愛犬的家，指自己家中的廚房在英國而言已是較小，家中又有電視房，家中一共有四間房，二人各有辦公室、一間衣帽間。

原來當日她因交通意外造成腦震盪而搬到郊區，因為醫生、丈夫也認為這是最好的休養方法。Candy起初也有點抗拒，但感受到在丈夫身邊不用做女鐵人，可做回一個平凡的女人。

由倫敦搬到郊區後，她覺得空間感很好、享有私人空間，而且與鄰居的關係更加重要。她要打理田園，更留意花草、動物的行為，也關注天氣影響收成的問題。另外，也坦言搬到郊區後更加平靜、沒有那麼容易暴燥。

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難以比較香港倫敦工作

至於倫敦與香港的工作情況，她認為難以比較：「做政府要趕死線、與議員合作，時間線也不是一般人認為打政府工作一定會很輕鬆。」

現時，直言怕悶的Candy有4項不同的工作，既開設網站從事食品生意，也有繼續當管理顧問，又為英國RSPCA擔任義工。

立心移英需改變態度

在移民潮下，不同時間過來的人原因各有不同，Candy提到Wadhurst有很多香港人，皆因這裡與倫敦很近，是比較方便，但房價也不算便宜。她說：「可能以前在倫敦有來自不同的人，就不太關注到，但在小鎮時，除了有當地人佔多，也有一部份香港人。」

Candy認為既然立心要移民英國，就要改變態度：「可以純粹好奇地認識文化，當然轉變是有的，如空氣、文化、升學」。

她續說：「每一個地方也有不方便或不好的地方，但既然選擇去到這裡就是充份地去適應，英國在很多方面是一個好地方，若跟香港比較，香港也有很多優點。希望大家到英國之前要做足準備，到埗之後要用一個比較開明的心態、多認識本地人，本地的英國人、香港人或本地的外地人也好，讓自己的眼界可以開放一點。」

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