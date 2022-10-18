【公務員】公務員總工會促港府帶頭說好公務員故事　籲市民放下偏見

▲ 公務員總工會希望市民放下偏見 （曾耀輝 攝）

公務員總工會主席馮傳宗指出，公務員職位空缺高達16,000個，離職率創新高，投考人數亦下降，反映公務員職位吸引力下降，工會促請政府改善新制公務員待遇，帶頭說好公務員故事，又呼籲市民放下對公務員的偏見。

公務員總工會今日（18日）召開記者會，馮傳宗表示，應該用新思維看待公務員，並停止有關公務員忠誠度炒作。他稱，現時社會對公務員有偏見和誤解，可能與早前「加人工」事件，和上屆政府在疫情抗疫不力有關，他認為，市民應該關注公務員具體怎麼做，並解除糾紛與偏見，「大家不能邊要求他們做得好，又對他們有偏見。」

被問到期望政府如何幫助公務員澄清，馮傳宗認為應多管齊下，從不同範疇出發，包括讓政府帶頭説好公務員故事，和加强公務員學院的工作，讓新舊公務員都有機會參加培訓，更好地為市民服務。他強調，公務員會虛心接納批評、與政府同心同德改善施政。

面對公務員職位空缺及離職人數創下新高，立法會議員林琳回應稱，政府宜以客觀的角度，定期檢視職系架構、新制公務員的福利待遇、內部行政程序及工作指引等等，是否有優化及改善的空間，以提升公務員團隊士氣和事業保障，加強他們的歸屬感。

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記者：趙居逸