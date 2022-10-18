【P圖P出事】長居北京帶兩女兒遊環球影城　JJ賈曉晨疑過分P圖煙囪都扭曲

▲ 長居北京嘅JJ賈曉晨帶兩女兒遊環球影城，不過為保靚樣，P圖重手咗，背景嘅煙囪竟不自然地扭曲。

JJ賈曉晨與樊少皇結婚後，慢慢淡出娛樂圈並長居北京專心相夫湊女。他們育有兩名4歲的小飯兜及2歲的小飯團女兒，大女小飯兜同媽媽一個餅印，年紀輕輕已經是小美人。近日JJ與兩女兒穿上母女裝去北京環球影城暢遊，並拍下不少靚相，不過其中一張背景有煙囪的相片卻詭異地扭曲，疑過分P圖導致。

最新影片推介：

JJ賈曉晨與樊少皇於2016年結婚，翌年誕下大女小飯兜，當時一家三口看似幸福滿溢，其實JJ因曾被罵是第三者而患上抑鬱，更一度要吃抗抑鬱藥，直至2020年初，她才決定停服藥，停藥後不時會出現「像是在坐過山車時頭朝下往下衝時，大腦離地的眩暈感」，更會出現幻聽的情況，而同年9月誕下細女小飯團。

JJ成功走出抑鬱症的陰霾，專心做「湊女婆」，並趁老公開工時經常帶兩女四處遊玩。日前，她一拖二去北京環球影城玩過痛快，天光玩到天黑，她在微博寫道「我覺得並不是她們一定要來，而是我太想去童話世界裡。。。」字裡行間完全流露出40歲的JJ童真的一面。但歲月催人老，昔日的女神，維保靚樣也要靠P圖，但疑重手了導致背景的煙囪竟不自然地扭曲。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳