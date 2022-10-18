【7月24日大道】黃妍受《情書》啟發搞分享會　突襲誠品書店見歌迷

▲ 黃妍在誠品活動唱出新歌。

熱愛閱讀的黃妍（Cath），最近推出的新歌《7月24日大道》，以兩本小說《7月24日大道》及《1Q84》作為創作基礎，進行「文學x文學x音樂」創作實驗，結果歌曲廣受好評，推出的單曲更成功打入十大唱片銷量榜。



為了深入了解小說的深義，Cath本想購買《7月24日大道》這本小說回家閱讀，怎料小說已絕版，最終要在圖書館借閱，卻讓她想起了電影《情書》中的情節，與填詞人王樂儀一同於誠品生活尖沙咀店籌辦《Breathe in the Words》的好書分享活動，向樂迷借出家中的珍藏書籍，以供閱讀。

Cath更認真得製作了借書證，並順勢推出單曲CD，隨碟附送圖書證，CD一出即被樂迷搶購一空，單曲更打入十大唱片銷量榜第五位，讓Cath始料不及。



為了答謝樂迷，Cath在《誠品生活尖沙咀店7周年慶序幕》獻唱多首作品，更二度突襲書店，給予前往借書的樂迷一點驚喜。

▲ 喜愛閱讀。

Cath說：「我試過閱讀一啲救命書時得到救贖，所以好希望將呢個方法宣揚，結果效果好過預期。其實諗過呢單嘢幾悶，因為閱讀唔係個個都喜歡嘅事，當做呢個活動時發現好多朋友仔都重拾閱讀習慣，閱讀係一個幾好嘅解痛方法，見到有fans真係認真睇，希望佢哋喺裡面攞到啲嘢走。」

Cath都在Fans之間有得著，她說：「喺誠品唱歌嗰晚問大家睇乜嘢書，佢哋講乜嘢書好睇推介我睇，同Fans進化到變成讀書會嘅會員，會互相交流閱讀心得！」

Cath同時大搞一連5集的《1Q84 x 7月24日大道》有聲書，她與Pazu各自負責一套書，然後以不同主題分享當中的一些故事段落，讓樂迷可以更深入了解創作團隊這次「文學x文學x音樂」創作實驗的背後構思，Cath說：「呢一次創作係我哋喺兩套書入面搵到共通點，但共通點只有我哋製作團隊最清楚，所以想大家感受到，文學唔係咁遙遠嘅事。」

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