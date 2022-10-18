  • 20°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 14:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【7月24日大道】黃妍受《情書》啟發搞分享會　突襲誠品書店見歌迷

娛樂 13:32 2022/10/18

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

黃妍在誠品活動唱出新歌。

熱愛閱讀的黃妍（Cath），最近推出的新歌《7月24日大道》，以兩本小說《7月24日大道》及《1Q84》作為創作基礎，進行「文學x文學x音樂」創作實驗，結果歌曲廣受好評，推出的單曲更成功打入十大唱片銷量榜。
 
為了深入了解小說的深義，Cath本想購買《7月24日大道》這本小說回家閱讀，怎料小說已絕版，最終要在圖書館借閱，卻讓她想起了電影《情書》中的情節，與填詞人王樂儀一同於誠品生活尖沙咀店籌辦《Breathe in the Words》的好書分享活動，向樂迷借出家中的珍藏書籍，以供閱讀。

Cath更認真得製作了借書證，並順勢推出單曲CD，隨碟附送圖書證，CD一出即被樂迷搶購一空，單曲更打入十大唱片銷量榜第五位，讓Cath始料不及。
 
為了答謝樂迷，Cath在《誠品生活尖沙咀店7周年慶序幕》獻唱多首作品，更二度突襲書店，給予前往借書的樂迷一點驚喜。

喜愛閱讀。

Cath說：「我試過閱讀一啲救命書時得到救贖，所以好希望將呢個方法宣揚，結果效果好過預期。其實諗過呢單嘢幾悶，因為閱讀唔係個個都喜歡嘅事，當做呢個活動時發現好多朋友仔都重拾閱讀習慣，閱讀係一個幾好嘅解痛方法，見到有fans真係認真睇，希望佢哋喺裡面攞到啲嘢走。」

Cath都在Fans之間有得著，她說：「喺誠品唱歌嗰晚問大家睇乜嘢書，佢哋講乜嘢書好睇推介我睇，同Fans進化到變成讀書會嘅會員，會互相交流閱讀心得！」

Cath同時大搞一連5集的《1Q84 x 7月24日大道》有聲書，她與Pazu各自負責一套書，然後以不同主題分享當中的一些故事段落，讓樂迷可以更深入了解創作團隊這次「文學x文學x音樂」創作實驗的背後構思，Cath說：「呢一次創作係我哋喺兩套書入面搵到共通點，但共通點只有我哋製作團隊最清楚，所以想大家感受到，文學唔係咁遙遠嘅事。」

最新影片：宋熙年訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【文青女神】黃妍從閱讀撫慰心靈孤寂　Cath曾讓父親擔心搵唔到食
16:31 2022/09/29
【文青女神】黃妍從閱讀撫慰心靈孤寂　Cath曾讓父親擔心搵唔到食
【Awaken Festival】吳林峰感激軒公提醒小貼士　黃妍與小塵埃預告送上特別歌單
13:36 2022/08/10
【Awaken Festival】吳林峰感激軒公提醒小貼士　黃妍與小塵埃預告送上特別歌單
【7月24日大道】黃妍變身村上春樹筆下主角　難忘在龍山隧道拍攝
16:57 2022/09/17
【7月24日大道】黃妍變身村上春樹筆下主角　難忘在龍山隧道拍攝

你可能感興趣

【文青女神】黃妍從閱讀撫慰心靈孤寂　Cath曾讓父親擔心搵唔到食
16:31 2022/09/29
【文青女神】黃妍從閱讀撫慰心靈孤寂　Cath曾讓父親擔心搵唔到食
【Awaken Festival】吳林峰感激軒公提醒小貼士　黃妍與小塵埃預告送上特別歌單
13:36 2022/08/10
【Awaken Festival】吳林峰感激軒公提醒小貼士　黃妍與小塵埃預告送上特別歌單
【7月24日大道】黃妍變身村上春樹筆下主角　難忘在龍山隧道拍攝
16:57 2022/09/17
【7月24日大道】黃妍變身村上春樹筆下主角　難忘在龍山隧道拍攝
黃妍 歌手 文學

最高瀏覽

【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
10:41 2022/10/17
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】
12:28 2022/10/17
【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣
18:43 2022/10/17
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣