【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰從手掌分析個人性格　傳授衣著顏色催運法

▲ Carmen同Carmaney合作主持《開壇》。

由蘇民峰拍住4位J2ers；倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、陳國麟（Doniven）同黃嘉雯（Carmaney）主持的《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難。蘇師傅今集會教你如何鑑貌辨色，睇一個人好壞，同場加映寒熱命人着衫指南。

節目一開始Carmen、Amber和Carmaney大膽地以素顏出鏡，望落幾位女士雖然沒有怎化妝，但依然見得人，女神形象一點沒有崩壞。

各人如此犧牲，是想引出誰是最貪靚，補妝次數最多。被公認是補妝王的Carmen及Doniven，初時都表現克制，最後Carmen還是選擇自我放棄，寧願孭上貪靚鬼的名，都要補妝。

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Carmen+Doniven同是貪靚一族

不過Carmaney大爆要數到貪靚，應該是Doniven，因為他會send相問人穿那件衣服出街較好，確實意想不到。

反而Carmaney自言15分鐘則可以選定出街衫，Amber更指一櫃連身裙，易配搭不用揀。

蘇師傅出場從Carman同Doniven無名指的長短，一口判定二人是貪靚一族。

從手掌看出個人性格

蘇師傅又指手掌的掌丘分為金星、火星、木星、土星、水星、太陽、太陰及月亮，看看出一個人的性格、品行，聰明與否和有沒有愛心等。

蘇師傅貞亦表示每人都有五行屬性不同，能夠做到入型入格，就易有名氣同事事順利。

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衣服顏色相互配合

除外，衣服的顏色都可以相互配合，寒命人（8月8日至3月6日出世）適合穿青、綠、紅、橙同紫；至於熱命人（3月6日至8月8日出世）衫的顏色完全相反，要穿白、金、銀、黑、灰同藍。

不過有些場合不適合穿太鮮色衣物，又可以怎樣解決？原來有一個折衷方法之外，蘇師傅話你聽如何分辨飾物的五行，教你怎樣用飾物催運。

最後節目尾聲蘇師傅解答觀眾問題，提到「酒窩」在相學稱之為「波池鵝鴨」，主64同65歲的運程，易有霉運，以及眼珠大代表心地好。