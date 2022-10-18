【抗疫千日】何栢良改詞憑歌寄意「從沒有放棄過開關的理想」　稱現時有條件放寬防疫

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抗疫千日，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（18日）在社交平台發文指，社區已有相當的防重症免疫屏障，認為現時絕對有條件去減退部份防疫措施。他今早在電台也提出多項建議，包括縮短確診者隔離日數、取消限聚令等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在社交平台發文指，香港在2020年1月22日發現首宗新冠傳入個案，至今踏入一千日，續指「因之前市民市民努力打針，再加上有大量市民已經感染過，喺社區內已有相當嘅防重症免疫屏障。」認為現時絕對有條件去減退部份防疫措施，讓市民過回些較正常的生活。

他在文中更憑歌寄意，寫出復常版海闊天空的歌詞，「多少次，迎著冷眼與嘲笑，從沒有放棄過開關的理想。一千天走過，疫症可怕也不多，不想經濟再變淡，可減退（防疫措施）」，冀政府聽到訴求。

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何栢良及後再發文，並引述數據指，隨香港疫苗接種比例上升，住院重症比例已由3月初的15%大幅下滑到平均只有3.6%。他指出，住院重症在BA.4/5流行期間平均數十人至大約100人， 屬於醫療系統可控的情況， 香港現在有條件可以「 加快 」復常步伐， 取消屬於「過度防疫」 及成效低的強制措施。

何栢良今早在商台《在晴朗的一天出發》中也曾提出多項建議，包括：縮短確診者隔離日數、如密切接觸者已接種疫苗可免其檢疫、取消大廈強檢及圍封強檢、取消強制掃描安心出行，以及取消限聚令。

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責任編輯：江麗盈