【中大新校徽】梁美芬批校方欠諮詢　考慮於教育事務委員會上檢視大學管治問題

▲ 梁美芬不滿校方未有經全面諮詢，倡要向公眾交代。（梁美芬Facebook影片）

為迎接創校60周年，中文大學昨日（17日）推出新校徽，沿用金、紫色主調，但不再採用分割用色設計；中大更首推「簡化版」校徽，刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶。不過校方遭質疑事前無諮詢。本身是中大校友、立法會教育事務委員會主席梁美芬今（18日）回應事件，不滿校方未有全面諮詢，認為校方要向公眾交代，並增加整個過程的透明度。

梁美芬稱，有中大校董及校友反映未有就新校徽一事獲諮詢，認為校方的諮詢過程欠缺透明度，未有公開2,200名獲諮詢的人士包括哪些人、他們的意見是什麼。她認為，大學要對所有持份者，包括校友作合理解釋。

梁美芬重提2019年反修例事件，指該時起不少校友都提出對中大發展的擔憂，又形容中大一而再、再而三出現欠缺諮詢程序的問題。她說，部分立法會議員以往亦曾對中大的管治提出疑慮，將認真考慮於教育事務委員會上討論現行各大學條例，及檢視大學是否正接受合理的監督，以令公眾更了解大學的運作及如何使用公帑。

立法會議員、中大校董劉國勳昨日亦指校方事前缺乏諮詢，是非常不尊重校董會。中大「聯書院學生會平台」小組召集人葉子駿就說，9個書院學生會及教務會學生代表均沒有被諮詢。中大昨日回應稱，已就更新品牌形象詳情，諮詢2,200名持份者意見，包括教職員、學生、校友、校董會成員及公眾等；去年「大學校董會集思日」上已跟校董會討論計劃發展方向；校外校董會成員亦在諮詢期間透過訪談形式分享看法；大學已於9月22日將最終建議呈交中大校董會執委會。

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記者：黃悅晴