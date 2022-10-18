【煽動言論】女督察殉職前男警涉發煽動言論　警長指紀律調查毋須警誡

▲ 偵緝警長鄒偉健。（資料圖片）

水警女高級督察林婉儀於2021去年9月追截走私快艇時墮海失蹤，數天後被尋回遺體。26歲前男警涉在警方Facebook專頁發布「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」等留言，他否認1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，案件今（18日）於西九龍裁判法院續審。檢取涉案手機的偵緝警長繼續作供稱，當日向被告進行紀律調查，因有別於刑事調查，故認為沒有需要警誡被告。

駐新界南總區重案組偵緝警長鄒偉健今續作供稱，2021年9月29日凌晨，在馬鞍山警署調查被告涉違紀一案。鄒當時與下屬及被告的上司何督察，在槍房外等待下班交還警槍的被告，鄒稱何督察在場是為了保障被告的權益，屬一般紀律調查程序。

鄒指在調查中檢取了被告2部手機，並向被告取得密碼。鄒表示，紀律調查並非刑事調查，故認為沒有需要警誡被告。

被告崔駿民（26歲，無業），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，即於2021年9月25日至28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨，藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

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記者：陳曉欣