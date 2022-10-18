【孝順父母】細數子女窩心事　小事一句話足以令爸媽刻骨銘心

▲ 子女有時一句話已叫爸媽甜入心。（《反起跑線聯盟》劇照）

寫此稿之日，是我媽的生忌。不知怎的，腦海中浮現了家母一臉欣慰、笑容滿面的表情。

母親生前，八個子女經常牽着她的手，帶她去飲茶、購物、覆診、散步和出國旅行。認識或不認識家母的人看見我們緊握母親的手細步慢行，都會對家母說：「太太，你好幸福，你的子女好孝順你。」母親聽到，永遠甜笑道謝。

孝順，是重視父母的感受，是珍惜可以相陪父母的日子，是努力讓父母開懷，放心安享年老的歲月。

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有人在一個家長群組問：「子女最令你窩心的事情是甚麼？」

「每餐食飯前，都會同我講一聲：辛苦你了媽媽。」「我仔食到好食的食物，都會主動分給我。」「仔仔每晚臨瞓會裝好杯水，擠定牙膏放杯上面，俾我夜晚刷牙。」「佢生日嗰日，同我講：媽咪，多謝你生咗我。」「入房找我，見到我瞓緊覺，悄悄地錫我手一啖，幫我蓋被子，輕輕關門。」「我被警察抄牌，阿仔夜晚偷偷地擺三百二十元係我床頭；家姐每天夜晚也攞定睡衣給我沖涼。」「聽到我打兩個噴嚏，立刻沖杯維他命C比我飲。」

「我仔差不多晚晚都問要不要幫我抓背脊，哄完我瞓覺之後，佢才返房瞓。」「我的小情人和我上到天台，佢叫我坐喺度睇風景，然後佢自己去拖地。」「我經期痛，孩子叫爸爸拎個暖水袋比我，對比佢爸爸，就成碌木咁坐喺度。」「我說上班很累，兒子馬上放下手中玩具，開始幫我捶背。」「個囡見我拎住好多嘢，主動幫我，仲話要保護媽咪。」

原來以上看來微不足道的行為，都能令父母刻骨銘心，甜入心頭。孝順父母，真的很困難嗎？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「孝順父母」

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撰文 : 藍海寧