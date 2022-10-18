【兩性關係】港女錫身拒絕親密要求被分手 性治療師：對方若愛你會尊重你

▲ Good sex的元素遠比是否應該有sex重要。

當愛與性是捆綁式關係，做愛成為愛的一個清晰指標，但亦可能令人對愛的感覺變得模糊。

「一個人太保守是否會窒礙感情關係的發展？」她提及近來戀愛關係中的忐忑。「你所指的保守是甚麼？」人面對困擾，大部分不是因為沒有答案，而是對自己的處境感到迷惘。

「在性關係上，我覺得自己比較謹慎，如果感情未有穩定基礎，未確認彼此是對方的唯一，我不會跟對方上床。對於那些認為有feel就可以上床的人，我的想法會被認為是太保守。上一段感情，男友曾提出上床要求，我拒絕了他，不久他就結識了另一個女生，然後跟我分手。」

她覺得上一段感情感失敗，因為自己太錫身，拒絕上床而趕走對方。前度曾晦氣地說︰「如果不是對你有好感，豈會和你親熱。」言下之意，是暗示她愛得不夠，所以拒絕親密。這句話她一直記在心，思索自己的身體親密界綫是否不要太執着，以免現時的戀情會重蹈覆轍。

跟誰上床？何時上床？在甚麼情況下做？甚麼情況下拒絕？除了她自己，誰有權為她定義合適的身體親密界綫！任何形式的性行為，最重要是在自主、輕鬆和尊重的情況下發生。

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自主，是強調個人價值及意願；輕鬆，是指性行為時的心境；尊重，是雙方的想法和情緒會對等的得到肯定和重視。

Good sex的元素遠比是否應該有sex重要。

對於感情及身體親密的界綫，若對方不是愛你，他不一定會尊重你，上床與否就有可能成為關係中的爭拗。有些女生為了避免感情障礙，即使內心感到不悅，卻沒開口say no，帶着以性證明愛的想法上床，用性作為償還愛情的方法。

如果男人因為女伴不想上床而提出分手，他有興趣的可能只是她的身體，而不是她這個人，那更要想清楚期望跟一個怎樣的人在一起。

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全文刊於《晴報》，原題為拒絕上床 會妨礙感情發展？