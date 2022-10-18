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【類鼻疽】衞生署指白田邨個案較多　承認未找出確切源頭

社會 14:37 2022/10/18

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衞生署指白田邨個案較多，承認未找出傳播源頭。（資料圖片）

衞生署於今年接獲29宗人類感染類鼻疽個案，大部分患者居於深水埗區。類鼻疽主要透過接觸受病菌污染的土壤或水源感染，衞生署提醒市民，在颱風吹襲後勿接觸泥土及泥水，以免感染類鼻疽。

衞生署人員今日到石硤尾社區會堂進行相關建康講座，教育當區居民預防感染知識，期間承認至今仍找不到類鼻疽的確切源頭，並首次提及區內石硤尾白田邨的個案較多。

署方指，已在深水埗區內採集過百個環境樣本，包括泥土、確診者居所的大廈水源等，當中34個樣本均呈陰性，其他仍然化驗中。不過，由於受感染患者行蹤無重疊、家居接觸者無病徵，目前已排除患者經食物或產品感染。

衛生署表示，類鼻疽病徵包括發燒，咳嗽、胸口痛等，呼籲市民有病徵要盡快求醫，又重申類鼻疽由人傳人屬罕見，市民無須過分擔心。

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責任編輯：李榮忠

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