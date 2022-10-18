【疫苗通行證】有兒童未打針被拒參觀配水庫導賞團　議員冀當局澄清配水庫活動屬於哪種處所

▲ (江玉歡FB)

水務署舉辦的前深水埗配水庫導賞團要求所有參加人士必須按疫苗通行證安排已接種疫苗。立法會議員江玉歡今日（18日）表示，有市民欲帶小朋友參加活動，可惜因未接種疫苗報名被拒，希望當局澄清此次配水庫活動是屬於哪種處所。

江玉歡在社交平台指，任何政策實施除了需要明確指引，亦需一定約束，以防止措施濫用導致政策信服度降低，599L章祇適用於指明處所，希望政府部門在舉辦官方活動時，能夠為社會做出表率，即澄清需要市民提供疫苗通行證或其他憑證的依據，譬如此次，需當局澄清此次配水庫活動是屬於哪種處所。

她又稱，近幾個星期收到不少家長投訴兒女在疫苗通行證新規定下，不能參與課外活動、興趣班和校際比賽，亦不能進入商場、百貨公司、街市、超級市場、泳池、會所、教會。就連理髮也不能。現行措施不僅令家長承受巨大壓力，更限制了一些兒童的正常生活，當局應盡快以替代方案取代5至11歲的疫苗通行證，例如考慮容許兒童和青少年以快速測試或核酸檢測代替接種要求等，期望政府平衡措施，

她指，希望明日施政報告能夠回應以上問題，亦將就此問題去信醫務衛生局。

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責任編輯：余思嵐