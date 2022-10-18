  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 16:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開腔澄清】Andi否認與卓林流落街頭　公開寓所片段：生活美滿

娛樂 15:37 2022/10/18

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

吳綺莉女兒吳卓林自從結識了同性伴侶Andi後，母女關係變得惡劣。吳卓林隨Andi輟學兼離家出走，二人於2018年在加拿大結婚後移居當地，早前被影到吳卓林排隊領取免費食物，傳出她與太太生活拮据，吳綺莉未有就此作出回應。

近日Andi在社交網站更新近況，影片中濃妝豔抹，並展示家中的角落，否認露宿街頭的傳聞。Andi表示現時生活幸福美滿，不過影片中未見吳卓林的身影。

【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」

最新影片推介：宋熙年專訪

現年22歲的吳卓林早年結識了比她年長12年的外籍網紅Andi，開始與吳綺莉的關係急轉直下，母女間亦因Andi發展出多場纏繞與風波。

吳卓林與Andi 2018年移居加拿大並結婚，此後曾多次傳出二人生活出現問題、Andi不願工作要靠吳卓林打工撐起家庭

日前更有人影到，吳卓林打扮寒酸，在排隊領取免費食物，感覺就像流浪漢一樣，同時傳出她與Andi流落街頭的傳聞。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

拍片澄清

事發後吳卓林、Andi與吳綺莉一直未有就傳聞作出回應，直到近日，Andi以超濃妝容、打扮豔麗亮相自片片段，當中表示自己與卓林的生活未如外界想像的不堪，又強調二人未有流落街頭，目前生活幸美滿，大家不用擔心。

吳貞林與Andi寓所一角。（網上圖片）

影片中還拍二人的家中角落，證明他們有瓦遮頭，居所牆壁貼上多張生活照片、海報，生活物品雜亂，但影片中未見吳卓林的蹤影。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福
16:52 2022/09/25
【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福
【太平紋身店】吳綺莉隨年月悟透珍惜眼前人　不寄望即與女兒修補關係：不會去多想
18:21 2021/01/24
【太平紋身店】吳綺莉隨年月悟透珍惜眼前人　不寄望即與女兒修補關係：不會去多想
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
【午夜凶鈴】炮轟Andi帶壞卓林狂數6宗罪　吳綺莉收午夜凶鈴：問我為甚麼還活着
18:30 2022/07/23
【午夜凶鈴】炮轟Andi帶壞卓林狂數6宗罪　吳綺莉收午夜凶鈴：問我為甚麼還活着

你可能感興趣

【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福
16:52 2022/09/25
【星二代】王敏德女兒王曼喜與女友Elaine結婚　天空現彩虹為一對新人送祝福
【太平紋身店】吳綺莉隨年月悟透珍惜眼前人　不寄望即與女兒修補關係：不會去多想
18:21 2021/01/24
【太平紋身店】吳綺莉隨年月悟透珍惜眼前人　不寄望即與女兒修補關係：不會去多想
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
16:58 2022/10/09
【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲　22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」
娛樂人物職業 吳卓林 吳綺莉 成龍 星二代 演員 娛樂行業

最高瀏覽

【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
10:41 2022/10/17
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】
12:28 2022/10/17
【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣
18:43 2022/10/17
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣