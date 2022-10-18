【開腔澄清】Andi否認與卓林流落街頭　公開寓所片段：生活美滿

吳綺莉女兒吳卓林自從結識了同性伴侶Andi後，母女關係變得惡劣。吳卓林隨Andi輟學兼離家出走，二人於2018年在加拿大結婚後移居當地，早前被影到吳卓林排隊領取免費食物，傳出她與太太生活拮据，吳綺莉未有就此作出回應。

近日Andi在社交網站更新近況，影片中濃妝豔抹，並展示家中的角落，否認露宿街頭的傳聞。Andi表示現時生活幸福美滿，不過影片中未見吳卓林的身影。

【生活潦倒】吳綺莉女兒多倫多被捕獲 22歲吳卓林排隊領免費食物似「流浪漢」

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現年22歲的吳卓林早年結識了比她年長12年的外籍網紅Andi，開始與吳綺莉的關係急轉直下，母女間亦因Andi發展出多場纏繞與風波。

吳卓林與Andi 2018年移居加拿大並結婚，此後曾多次傳出二人生活出現問題、Andi不願工作要靠吳卓林打工撐起家庭

日前更有人影到，吳卓林打扮寒酸，在排隊領取免費食物，感覺就像流浪漢一樣，同時傳出她與Andi流落街頭的傳聞。

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拍片澄清

事發後吳卓林、Andi與吳綺莉一直未有就傳聞作出回應，直到近日，Andi以超濃妝容、打扮豔麗亮相自片片段，當中表示自己與卓林的生活未如外界想像的不堪，又強調二人未有流落街頭，目前生活幸美滿，大家不用擔心。

▲ 吳貞林與Andi寓所一角。（網上圖片）

影片中還拍二人的家中角落，證明他們有瓦遮頭，居所牆壁貼上多張生活照片、海報，生活物品雜亂，但影片中未見吳卓林的蹤影。

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