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【監獄條例】懲教助理涉嫌向囚犯提供零食　被廉署落案起訴

社會 15:02 2022/10/18

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懲教助理涉嫌向囚犯提供零食，被廉署落案起訴。（資料圖片）

廉政公署今日（18日）表示，在調查一宗貪污案件時，揭發一名時任懲教署一級懲教助理涉嫌未獲授權而將零食交給8名囚犯，今日落案起訴他違反《監獄條例》第19條。

被告一級懲教助理李文傑，55歲，案發時駐守大欖懲教所，他被指於今年6月1日獲派擔任一個飯堂的主管，負責在用膳時間監督囚犯。他涉嫌未獲授權而前後3次將5包朱古力夾心曲奇及6條香腸交給大欖懲教所8名囚犯。

該2款零食並非可供囚犯購買或享用的小賣物品。換言而之，如非被告提供，該8名囚犯在囚期間不會享有該兩款零食。

廉署早前接獲懲教署轉介的貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，今日按有關法律意見落案起訴該名時任一級懲教助理3項向囚犯供應未經授權的物品，違反《監獄條例》第19條。

被告李文傑獲廉署准予保釋，以待星期四（20日）在屯門裁判法院答辯。

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責任編輯：李榮忠

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