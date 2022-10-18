【0+3】 不能入餐廳在公園食外賣 泰國商務客：你們香港人真的很苦呀！

▲ 泰國商務客只能在公園進食外賣。

朋友的一個工作夥伴從泰國到港，在機場迎接時，看見泰國夥伴拿着名牌店的袋，朋友調侃她剛落地就急不及待光顧機場免稅店。對方說，才不，香港機場免稅店用白色膠條封着，這是她在泰國上機前買的東西。

由於「0＋3」，泰國夥伴的頭3天並不能進餐廳，朋友為了盡地主之誼，先買一大堆香港街頭小吃，讓泰國朋友能在酒店好好享用。

白天工作時，大家都幫忙買外賣讓她「填肚」。某夜，大家在尖沙咀海傍欣賞夜色，這位泰國夥伴對朋友說︰「我發覺你們香港人真的很苦呀！」原來有晚她獨自在街頭閒逛，看見一些美食，只能買外賣找個公園享用熱騰騰的食品。

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那晚她徒步走了很遠的路，才找到一個公園安坐下來，卻發現對面也有一位捧着飯盒的人，滿臉愁容地吃。突然間，她感到自己拿着的那盒外賣味道也是苦的，天空忽然飄着微微雨絲，心頭悸動，頓感絲絲的淒涼從喉頭跑出來。

朋友語塞。這時海傍的擴音器響起，提醒大家要戴好口罩，保持社交距離。

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原文刊於晴報，原題為那外賣味道是苦的