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【明日戰記】古天樂與「高達之父」大河原邦男會面　開創全新機甲世界出漫畫

娛樂 15:20 2022/10/18

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古天樂謝票兼慶祝生日。

由古天樂監製及領銜主演的電影《明日戰記》，累積票房已破7,300萬港元，奪香港有史以來最賣座華語片冠軍寶座。昨晚（10月17/10），古仔到尖沙咀的戲院出席麥當勞包場給員工的觀影活動，更表示日後都會繼續出席包場謝票，而多謝各界支持。

當晚，古仔公布票房衝破7,300萬喜訊，透露上星期未有出席謝票的原因，是飛往日本跟不同的單位洽談合作，而「高達之父」大河原邦男老師亦是其中之一。

獲頒「亞洲影壇傑出成就獎」

古仔說：「今次主要為『天下一』未來10至20年合作計劃發展去跟不同單位開會見面，其中一樣係希望可以創造一個機甲世界，跟大河原老師合作出漫畫，至於會否拍成電影仍言之尚早。成個10至20年計不只機甲，科幻片世界可以很大，有不同元素。」

此外，《明日戰記》早前獲邀作英國《倫敦東亞電影節》的閉幕電影，身為電影總監製的古仔更獲頒「亞洲影壇傑出成就獎」，以表揚他對亞洲影壇的貢獻。

全場唱生日歌

古仔更講到將於月底赴英攞獎及出席閉幕禮，目前已跟主辦單位商量加場，倘若反應熱烈更會安排粉絲特別場，希望更多人認識香港製作的首部科幻片。

謝票當日為古仔農曆生日，麥當勞方面亦有為他慶生，並全場大合唱生日歌。古仔表示生日願望最重要身體健康，而且每年都會回家食飯，笑言：「都係一家人木口木面影張相，不嬲都好似愛登士家庭一樣，這是傳統不能打破。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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