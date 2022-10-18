  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【養生之道】喝1種飲料消水腫又防感冒　醫生：既溫和又養生

保健美顏 16:08 2022/10/18

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

陳醫師分享養生茶類。

很多人都很喜歡喝茶，認為總比其他飲料好。一名醫生指出，茶類之中以紅茶為佳，對身體有莫大的好處。更指出紅茶不僅能養生，更能預防感冒，還是消水腫的良方。

最新影片：

綜合台媒報導，陳鈺泓醫生指出紅茶較其他茶類如綠茶而言較為溫和，對於養生效果而言較為佳。而且好處更比其他的茶類為多：

1.紅茶中含鉀：人體必需的礦物質，能有助神經及肌肉運作

2.消水腫：茶類利尿，能有效地減少組織多餘的水份

3.舒緩腸胃不適：恣有效促進食慾，解油助消化

4.預防感冒：紅茶中含有的兒茶素及茶胺酸能增強免疫系統 (雖綠茶蘊含的兒茶素更高，但對腸胃敏感人士並不友好。)

陳醫生續指，若不懂得該如何選擇喝綠茶或紅茶，應按照個人體質而判斷。

綠茶

  • 性質偏涼，可用於清熱降火
  • 含有豐富的兒茶素，可抗氧化及促進新陳代謝
  • 適合人士：肥胖、應酬多、熱氣、口臭及便秘之人士

紅茶

  • 性質偏溫，可用於袪寒
  • 全發酵茶
  • 適合人士：體質偏寒、常腹瀉、腸胃虛弱之人士

同場加映

早前何慧欣醫師在接受TOPick訪問時亦介紹了三款養生茶，可輕鬆在家中或辦公室沖泡。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【養生之道】每日一蔬菜湯效果佳　日本名醫：飲用後連續27年未感冒
19:22 2022/09/02
【養生之道】每日一蔬菜湯效果佳　日本名醫：飲用後連續27年未感冒
【中醫戒口】傷風感冒要戒雞腳痛忌食糯米？　中醫剖析戒口食補養生迷思
12:44 2022/09/29
【中醫戒口】傷風感冒要戒雞腳痛忌食糯米？　中醫剖析戒口食補養生迷思
【秋季健康】醫管局教路秋天養生要防三點　宜多運動吃健脾潤肺食物
10:26 2022/10/13
【秋季健康】醫管局教路秋天養生要防三點　宜多運動吃健脾潤肺食物

你可能感興趣

【養生之道】每日一蔬菜湯效果佳　日本名醫：飲用後連續27年未感冒
19:22 2022/09/02
【養生之道】每日一蔬菜湯效果佳　日本名醫：飲用後連續27年未感冒
【中醫戒口】傷風感冒要戒雞腳痛忌食糯米？　中醫剖析戒口食補養生迷思
12:44 2022/09/29
【中醫戒口】傷風感冒要戒雞腳痛忌食糯米？　中醫剖析戒口食補養生迷思
【秋季健康】醫管局教路秋天養生要防三點　宜多運動吃健脾潤肺食物
10:26 2022/10/13
【秋季健康】醫管局教路秋天養生要防三點　宜多運動吃健脾潤肺食物
健康問題 健康養生 養生 中醫師 中醫

最高瀏覽

【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
10:41 2022/10/17
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】
12:28 2022/10/17
【美麗戰場】關嘉敏演「進擊的小三」搶鏡　蔣家旻教唆李成昌迷姦陳瀅【內含劇透】
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣
18:43 2022/10/17
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣