【養生之道】喝1種飲料消水腫又防感冒 醫生：既溫和又養生
保健美顏 16:08 2022/10/18
很多人都很喜歡喝茶，認為總比其他飲料好。一名醫生指出，茶類之中以紅茶為佳，對身體有莫大的好處。更指出紅茶不僅能養生，更能預防感冒，還是消水腫的良方。
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綜合台媒報導，陳鈺泓醫生指出紅茶較其他茶類如綠茶而言較為溫和，對於養生效果而言較為佳。而且好處更比其他的茶類為多：
1.紅茶中含鉀：人體必需的礦物質，能有助神經及肌肉運作
2.消水腫：茶類利尿，能有效地減少組織多餘的水份
3.舒緩腸胃不適：恣有效促進食慾，解油助消化
4.預防感冒：紅茶中含有的兒茶素及茶胺酸能增強免疫系統 (雖綠茶蘊含的兒茶素更高，但對腸胃敏感人士並不友好。)
陳醫生續指，若不懂得該如何選擇喝綠茶或紅茶，應按照個人體質而判斷。
綠茶
- 性質偏涼，可用於清熱降火
- 含有豐富的兒茶素，可抗氧化及促進新陳代謝
- 適合人士：肥胖、應酬多、熱氣、口臭及便秘之人士
紅茶
- 性質偏溫，可用於袪寒
- 全發酵茶
- 適合人士：體質偏寒、常腹瀉、腸胃虛弱之人士
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早前何慧欣醫師在接受TOPick訪問時亦介紹了三款養生茶，可輕鬆在家中或辦公室沖泡。
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責任編輯：羅嘉欣