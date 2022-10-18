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【強制檢測】政府突擊檢查測青衣及上水強檢大廈　發現2人未強檢1人罰1萬

社會 15:32 2022/10/18

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（資料圖片）

政府今早（18日）在早前被納入強制檢測公告的青衣海悅花園3座及上水御皇庭1座進行執法行動，在兩大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查約409名受檢人士，共發現2人未有遵從強制檢測公告，已向他們發出強制檢測令，其中1人遭發1萬元定額罰款通知書。

葵青民政事務處今早聯同葵青警區和衞生署，在青衣海悅花園3座出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查約220名受檢人士，發現2人未有遵從強制檢測公告，向他們發出強制檢測令，並向其中1人發出1萬元定額罰款通知書。

水務署則聯同渠務署、警務處上水分區和衞生署在上水御皇庭1座出入口查核受檢人士的檢測證明，共檢查了189名受檢人士，他們均已按規定進行檢測。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈

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