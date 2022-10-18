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【東盟市場】許正宇：未來會讓更多國際企業納「股票通」名單等　料措施可來港上市東盟企業

政治 15:52 2022/10/18

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民建聯工商專業委員會，今日聯同東盟國家商會、相關企業及本地財經業界，就香港最新上市措施事宜，與財經事務及庫務局局長許正宇，以及港交所代表舉行線上交流會。

財經事務及庫務局局長許正宇，今日出席一個線上交流會時表示，當局未來讓更多國際企業，加入香港與內地的「股票通」名單範圍內，亦會設立「人民幣櫃枱」，以及推動虛擬資產業務在港發展，相信措施會令來港上市的東盟企業受惠。

許正宇亦提到，香港近數年先後推出了未具收入或盈利的生物科技公司上市機制；推出「ETF通」、「債券通」及「互換通」等，進一步擴大與內地市場的互聯互通；為家族辦公室推出稅務優惠，從而吸引更多海外資金及企業來港。

港交所代表姚嘉仁則在會上介紹，港交所近年上市機制改革措施及最新上市集資市場情況，特別是新經濟公司（合共约200間，總集資額逾8.000億港元）和生物科技公司（逾90家，總集資額逾2,500億港元）；市場多元化投資者分佈情況，包括今年內地「南向通」交易相當於市場總交易額12%。

民建聯工商專業委員會，今日聯同東盟國家商會、相關企業及本地財經業界，就香港最新上市措施事宜，與許正宇及港交所代表舉行線上交流會。

民建聯主席李慧琼在會上致辭時指，該黨上月到訪東盟多國時，許多當地團體和商會，均表示對來港上市感興趣。她續指，本港目前正實施「0+3」入境檢疫措施，非常歡迎東盟組織代表，稍後來訪香港。

民建聯工商專業委員會主席、立法會議員周浩鼎表示，希望日後能考慮專設特別渠道予中小型具潛力東盟企業，來港上市，而其中可考慮的方式，是激活現時的創業板，創設新渠道。

民建聯財經事務發言人、立法會議員陳仲尼表示，作為國際金融中心以及內地和大灣區市場的門戶，香港擁有穩健的金融規管環境及法律制度，這也足以令國際市場投下信心一票。

民建聯工商專業委員會表示，未來會繼續跟進推動香港上市措施的更新，爭取更多海外及東盟企業來港上市，用好香港的融資平台。

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責任編輯：趙居逸

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