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【季候風】多區氣溫今午急跌　天文台總部錄18.1度創入秋新低

社會 16:32 2022/10/18

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預料本港吹東北強風。(曾耀輝攝)

天文台今日（18日）表示，受強烈東北季候風影響，今日天氣涼了不少，下午普遍地區氣溫比起昨日低10度，預計未來一兩日風勢仍然頗大，朝早會較涼，提醒市民記得著穿外套。雖然熱帶氣旋納沙已遠離廣東沿岸，但受強烈東北季候風影響，本港風勢仍然頗大，離岸吹強風，高地間中吹烈風。進行高空工作或戶外活動人士要繼續注意大風所帶來的威脅。同時，海面仍有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

截至下午3時40分，大老山錄得最低氣溫13.4度、將軍澳錄得最低氣溫17.5度、大帽山錄得最低氣溫11.3度，沙田最低氣溫18.2度。香港天文台總部錄得最低氣溫18.1度，創下入秋新低。

天文台高級科學主任李鳳明表示，今午比昨午突然急跌10度，除了因為東北季候風影響，今日主要有下雨，導致普遍地區氣溫低於18度以下。預料明天大致多雲，有幾陣雨，氣溫約18至19度，若出現太陽，氣溫是會再回升。

 

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責任編輯：余思嵐
 

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