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【好家教】家庭教育與學校教育須雙管齊下　培養子女有禮富責任懂知恩

育兒經 16:13 2022/10/18

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小朋友有好的德育，比甚麼都重要。（istock圖片）

子女是父母心上的一塊肉，是心肝寶貝，正因這樣，從小管教時更要多加兩錢肉緊。我中學時看《讀者文摘》，當時有個欄目是中英對照的，專搜尋有人生導向的英文金句譯成中文。

某一期，看到這樣的一段（大意是）：「子女小時會踩你的雙腳，長大了會踩你的心」，前句意思是孩子學走路之初，父母都愛把他的兩隻小腳踏在自己的兩隻腳背上，然後兩手抓住他的腋下，教他一步一步往前走；後句則指自小疏於教導，長大後任意妄為，把你氣得半死，心痛至極，悔恨也許太遲。我把這個金句送給當晚家教會的年輕父母。

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日本人說，小孩子是一張白紙，像隻剛剛收養的小狗，必須給予訓練，讓牠懂得規矩，才不會在主人床上、客廳梳化撒尿搗亂。小孩子的教育也是同樣道理。我的育兒心得很簡單，首先教曉兒子要有禮貌，有禮貌的人都有責任感，都懂得尊重任何階級的人。其次是有知恩心，有知恩心的人都懂得甚麼叫做報答，前途必然無限。

家庭教育與學校教育必須雙管齊下，家長要立好榜樣，老師們也要立好榜樣。我最喜歡《格林童話》那個以小樹成長為比喻的故事，小樹長得歪斜，若不適時扶正它，育成大樹後只有更歪斜，無法直立了。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「德育比甚麼都重要

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撰文︰李韡玲

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