【免針紙案】涉訛稱兩人不宜接種疫苗發「免針紙」　64歲女醫被控兩串謀欺詐罪12月中再訊

▲ 被告蔡淑梅被控2項串謀欺詐罪，今午到庭應訊。（陳曉欣攝）

元朗六旬女西醫涉訛稱已向兩人作評估，甚於醫療理由不宜接種新冠疫苗，向兩人發出俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控2項串謀欺詐罪，今（18日）被押解到屯門裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至12月13日再訊，待警方進一步調查，被告准以10萬元保釋。

被告蔡淑梅（64歲，醫生）被控2項串謀欺詐罪，指她於或約於2022年9月3日，在香港分別與巫鴻新或趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即被告不誠實地表示已對巫鴻新和趙連妹進行評估，以及根據由衞生署發布之 《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，由於醫療原因，巫鴻新和趙連妹被認為不適合在香港特别行政區接種所有當時可用的新冠疫苗。

被告暫毋須答辯，控方申請押後警方進一步調查，不反對被告保釋。主任裁判官蘇文隆將案件押後至12月13日再訊，並批准被告以10萬元保釋，須交出旅遊證件，其間不得接觸控方證人，另須每周到警署報到3次。

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記者：陳曉欣