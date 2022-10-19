【正能量】潘宗光低調行善17年助內地窮學生　學佛體驗出家獲星雲大師特許免剃頭

▲ 今年已82歲的潘教授，卸下校長之職展開退而不休的生活，眨眼已14年；而潘校長在過去十七年，亦低調行善幫助內地貧窮大學生。

科學講求理性，佛學則重感悟，兩者表面看似各走極端，卻同樣令潘宗光教授着迷且鑽研其中。今年已82歲的潘教授，卸下校長之職展開退而不休的生活，眨眼已14年。今天的他無事一身輕，穿一身素色唐裝上衫，笑容慈祥，儼如一位淡泊世情的佛門前輩。

28年前，香港理工學院升格為大學，易名香港理工大學，當中的主要推手便是時任校長的潘宗光教授。漫長的18年任期內，教授將理工大學發展成一所應用型大學。「當時的工作很繁重又複雜，要將一間學院打造成一所大學，當中涉及很多變革，要面對的阻力也很多。因為大學不似一般機構，平常公司中老闆最大，他想怎樣，下個命令讓員工執行就可以，但大學不可以。」

「大學是個很特別的地方，因為集中了很多高級知識分子，再加上充滿理想的大學生，人人都有自己的理念、抱負，所以政策不能強推，必須要有雙向的溝通、了解。」當年做校長，潘教授看重和教職員以及學生的溝通，時時與他們交流，希望了解大家的想法。「我很著重諮詢渠道，和學生會的幹事、會長，或教職員代表等常常見面，較嚴肅的、有議程的不少，非正式的對談更多。」教授再笑笑補上一句：「唔嚴肅時更加傾到嘢！」

應酬取消促結佛緣

「佛家教我換位思考，從別人角度看事情，讓我學懂做一個為老師和學生設想的校長。」從一位前理工大學校長口中說出來，別有一種玄妙感。一說起佛學，潘教授即雀躍不已，仔細道來自己與佛結緣的那天：「說實話校長應酬也多，晚上不時有活動要出席。我91年做校長，那是發生在第二年的事。有一天晚上，原來的應酬臨時取消了，我忽然有了一個晚上的空閒。當時仔女在外國讀書，太太又正好去了加拿大探父母，剩自己一個。」

▲ 潘宗光教授為香港理工大學的首任校長，14年前退休後，即專注於慈善工作和弘揚佛教。（湯致遠攝）

就在那個當下，教授發現書桌上有一張宣傳海報，正是當晚由一位醫生主持的佛教講座。「我心想這麼有趣，醫生講佛學？既然有時間，就即管去聽聽。」

潘教授說到這裏不禁感嘆：「這就是緣份。我當晚一聽，覺得很震撼。過去我對佛教完全不認識，一聽才發覺這麼有意思！」講座後教授更追著作為講師的陳家寶醫生，向他請教。「結果他介紹了一大堆佛學的書籍給我。」一個意料不到的晚上，讓潘教授從一位天主教徒，毅然轉為一位佛教徒。

曾為太太信天主教

「我從小讀的學校是基督教背景，雖然會上《聖經》課，而且天天早課聽牧師講道，但自己沒有甚麼想法，可以說是沒有震撼到我。後來認識了太太，她是天主教徒，我便跟著她一起到聖堂，信了教。但其實說真的，我信教只是因為『老婆要我信所以信』，並不是真心相信。」教授笑笑後「自首」，坦言「咁樣唔太好」。

▲ 查良鏞（左）與潘教授及其太太於辦公室合照，相片攝於80年代中期。（受訪者提供）

退下校長之職後，潘教授更專注於佛教修行和推廣，將其視作人生另一階段的重要任務。「香港的上層社會大多是基督教或天主教徒，不只是現在，90年代初更是，佛教徒非常少，或明明是卻不太會表明，感覺很孤單。我接觸後覺得非常合乎自己的性情、想法，便公開支持，大家會驚訝校長居然是佛教徒，也令佛門中人很高興，主動來找我。」教授笑言因而促成他的首次，也是唯一一次「出家」體驗。

「別人為我介紹星雲大師，星雲大師很好，邀請我到台灣高雄的佛光山參觀講道，我覺得非常好。然後那年暑假，我便再到佛光山參加一個為期7天的出家體驗。」平日在大學帶領眾師生的校長，竟然興致勃勃跑到台灣體驗出家，可想而知教授當時學佛心切。「那是讓信眾體驗出家人生活的短期活動，電話不能帶進去，要斷絕與外間的聯絡，男信徒的話更要剃頭，女則不用。」

▲ 潘教授任職理大校長時期與畢業生們的合照。（受訪者提供）

退而不休弘揚佛教

「當時我一聽到要剃頭，馬上耍手擰頭說『哎呀，咁我唔制啦』，因為開學後見到老師、學生，怎樣向他們交代？很難向他們解釋校長剃了頭呀！」本以為這次體驗就要因而泡湯，沒想到教授獲准豁免。

「星雲大師很慈悲，他對我說：『這只是一個習慣，若果你有你的原因不能剃，那就不剃罷。』」教授說起將近30年前的這件往事，合不攏嘴，續道：「那一次有700人參加的短期出家，男士300人、女士400人，300個男性中，就我一個信眾沒有剃頭。」

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潘教授鑽研佛學日久，不只學習佛教中的教義，更注重修行。「學習佛教第一要對其有基本的學問，第二是要有修行。」教授強調：「光懂得學問不足夠，更重要的是要修。若一個人深入研究佛學，讀至博士，那也只是一位佛教學者，而非佛教徒。」

對潘教授而言，修行既是日常生活中的打坐、禪定，亦是服務社會、弘揚佛學。「精進基金是我和太太一起營運了17年的一個非牟利慈善組織，資助內地貧困大學生。」低調行善，高調弘教，退休多年來，教授已先後出版了多本佛教書籍，包括《心經與生活智慧》、《佛教與人生》、《心經與現代管理》、《感恩這一課》、《佛教與科學》等。

「其實退休這個詞語很得意，是指從現在的職業、崗位上退下來，但並不等於不做事。有些人選擇退休生活甚麼都不做，盡情吃喝玩樂，但對我而言卻是人生另一階段的開始。」

記者：王嵐