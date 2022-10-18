【淋鏹判囚】疑不滿被沒收按金向護老院職員淋腐液　曾犯謀殺8旬翁判囚15年

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因謀殺女同事而被判終身監禁的八旬退休食環署工人，假釋後疑多次追討按金不果，遂於護老院向4名護理員淋潑通渠水。涉案老翁早前於高等法院承認兩項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，今（18日）被判囚15年。法官判刑時指，被告仍是非常暴力人士，稍不如意便訴諸暴力。法官指被告於假釋18個月後干犯本案，似乎長期監禁對被告的阻嚇甚少。

被告李添銓（87歲），承認兩項有意圖而淋潑腐蝕性液體，控罪指他於 2020年1月25日，在葵涌大隴街百好護老中心，意圖使岑滿琴及林筠皓燒傷而非法及惡意向該岑滿琴淋潑某些腐蝕性液體，即硫酸，另外兩項相同控罪則存檔法庭。

法官判刑時指，傷勢評估報告顯示，女傷者林筠皓現時身心皆受極大痛楚，程度非筆墨可以形容，另1名女傷者岑滿琴則患上創傷後遺症。法官又指，被告過往曾有2項涉及暴力的案底，曾於2001年2月被裁定謀殺罪成，判囚終身，2018年6月獲假釋。惟被告卻在18個月後干犯本案，似乎長期監禁對被告的阻嚇甚少。

法官指，被告仍然是非常暴力的人士，稍不如意便訴諸暴力，被告今天在法庭的表現更可見一斑。法官又指，被告危險程度至今亦未變，應待他對社會的威脅降低才被釋放。

法官指，涉案硫酸濃度達百分之98，毫無疑問是對目標人物造成最嚴重傷害。法官亦留意到被告現已踏入人生最後階段，若判處長期監禁，被告或會在獄中終老。法官另考慮到本案早有預謀，就兩項控罪將被告判監15年。

被告在法官提及護老院沒收其8,200元訂金時，曾一度大叫「唔係訂金嚟，向我個女詐騙，恐嚇我個女，俾咗8,200銀俾佢」，聆訊一度中止。被告在開庭後又再度多次強調涉案的8,200元並非訂金，直至法官警告後才停止。

資料顯示，當時66歲的被告曾於2000年6月13日，為退休食環署防治蟲鼠組工人，因被責罵腳臭及瑣事而與52歲女同事結怨。被告於退休後買刀伏擊對方，狂插對方喉嚨和腹部致死，再自劈企圖自殺。

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記者：梁錦麟