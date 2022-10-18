【傑出學者】教大34名學者獲選全球首2%科學家　包括校長張仁良、副校李子建等

▲ 教大有34名學者獲選全球首2%科學家。（資料圖片）

美國史丹福大學公布最新的全球首2%科學家名單，香港教育大學今（18日）表示，該校共有34名學者上榜，涉及金融、教育、能源研究、環境科學等範疇，當中包括校長張仁良、學術及首席副校長李子建、副校長（研究與發展）陳智軒，及有「樹博士」之稱的研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇等。

該名單由史丹福大學的研究團隊編製，依據學者的學術文獻在其學術生涯（Career Long）及2021年內（Single-year Long）獲引用的次數排名，涵蓋多個學術領域。

上榜的教大校長張仁良屬「金融」研究學者，而將於明年9月接任校長的李子建及副校長（研究與發展）陳智軒則分別獲列入「教育」及「康復治療科學」領域的首2%科學家。另外，科學與環境學系的教授黃銘洪在全球首10萬多名「環境科學」研究學者中排名第6。心理及老年學講座教授鄭相德及社會政策講座教授周基利，則在「年內排名組別」中的「老年學」領域分別位列第9及19位。

張仁良祝賀一眾教大學者，他說，在是次排名中，教大在能源研究、環境科學、海洋學及政治學等均有學者榜上有名，足證校方在教育傳統優勢以外，亦於拓展多元學科方面奠下堅實基礎。

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責任編輯：黃悅晴