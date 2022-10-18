【兒童學習】細路學習慢吞吞常發白日夢　未必是ADHD或患認知脫離症

▲ 小朋友慢吞吞、常發白日夢，可能是患上「認知脫離症」。

你會常常工作時或學習時發白日夢嗎？會迷失在自己的思考中嗎？常常感覺到話說到一半便忘記了之後要說什麼嗎？會感到困難去組織自己要說的話嗎？常常有人抱怨你慢吞吞嗎？若你呈現這些情況，而沒有顯著的認知、情緒問題，你的症狀可能符合正在研究中，仍未正式納入精神疾病診斷與統計手冊的認知脫離症 （Cognitive DisengagementSyndrome）。

認知脫離症(下稱CDS) 以往在文獻中被稱為「遲鈍認知步調」（Sluggish Cognitive Tempo, SCT)，是於1980年中期一位喬治亞洲大學研究生Ronald Neeper 命名。由注意力不足過動症研究權威Russell Barkley帶領的團隊，於2022年最新的文獻更改名字為認知脫離症，希望可以減低貶義的成份，及解釋其缺乏精力及難以專注的特質。

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以下會解釋一下現時研究人員對CDS的理解，及往後的研究方向。我們對CDS了解多少？研究團隊總括了過去兩個世紀對CDS的研究，暫時歸納了下列兩大範疇的症狀：

1. 認知症狀 : 指專注力脫鈎及思考運作困難而相關的症狀：目光呆滯、發白日夢、容易感到迷失在自己的思考中、很難將自己的想法表達出來、常常忘記想說的話、思考緩慢、容易感到混亂

2. 運動症狀: 指低活動量及低能量相關的症狀：易感到困倦和疲累、低活動量 （低活躍度）、動作緩慢、精力不足想睡。

研究團隊強調以上症狀的出現是與病人發展階段不相符（例如：同齡的孩子也是蹦蹦跳的，但孩子的活躍度明顯偏低），及症狀需持續出現並影響日常生活功能( 學習、自理、社交)。

CDS 與注意力不足過動症（ADHD）分別

注意力不足過動症(ADHD)主要分為注意力不足（ADHD-IN, inattention)和過動（ADHD-HI, hyperactivity-impulsivity) 兩部分。研究團隊發現， CDS和注意力不足是實證上是不同但相近的診斷，他們的主要分別是注意力不足(ADHD-IN)強調的是容易分心的部份，而CDS主要的困難來自緩慢的反應及訊息處理。至於CDS與過動症(ADHD-HI)則存在反向的關係，即過動症的孩子出現CDS的機會較低。

對日常生活影響

初步的研究顯示，CDS影響兒童及青少年的學習表現，特別是較複雜及需要持續思考的學習範疇做成影響。另外，初步發現這些症狀也會對成人的職能及日常生活之決策/計劃能力造成影響。

CDS治療方法

治療CDS的方案仍然是在起步階段，有些初步的證據顯示部份治療注意力不足過動症的藥物對治療CDS可能有效。我們需要更多的研究去確認這些藥物治療的作用。至於心理治療方面，仍然未有足夠研究實證支持的治療方式。

若我/孩子有類似CDS的症狀，我可以怎樣辦？

縱然CDS的研究仍在初階，就已知的症狀來看，我們仍可從基本的生活方式減少症狀的影響。

1. 或許因為反應慢，你會感到運動不是你的強項，但適當的運動可培養精力及反應，嘗試放開競賽的心態，享受運動的樂趣吧。

2. 留意睡眠質素。夜間睡眠問題（難以入睡和熟睡）是導致白天嗜睡和注意力不集中的主要原因。若持續出現難以熟睡及入睡問題，可以尋求專業人士（如精神科醫生、臨床心理學家）協助。

3. 建立工作/溫習的系統，例如時間表、分門別類的文件夾，減少處理的繁亂和額外資訊，亦有助提升學習/工作效能。

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原文標題︰「認知脫離症 (Cognitive Disengagement Syndrome)︰誕生中的亞型注意力不足症」