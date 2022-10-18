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【金馬獎2022】憑《智齒》成金馬影后大熱　英皇娛樂：劉雅瑟不會出席

娛樂 16:36 2022/10/18

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劉雅瑟《智齒》

台灣第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日舉行憑電影，憑《智齒》提名最佳女主角，並已曾摘多個演技獎的劉雅瑟，今日表示未能出席。

劉雅瑟憑《智齒》獲《第40屆香港電影金像獎》「最佳女主角」、第28屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」及2021年度香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」，成為三料影后，在本屆金馬獎再提名最佳女主角，呼聲甚高。

不過，英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）今日向傳媒回覆指：「劉雅瑟不會出席金馬獎。」但未有講明原因。

最新影片：宋熙年訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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