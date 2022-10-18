【金馬獎2022】憑《智齒》成金馬影后大熱 英皇娛樂：劉雅瑟不會出席 娛樂 16:36 2022/10/18 分享： 分享： 熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 劉雅瑟《智齒》 台灣第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日舉行憑電影，憑《智齒》提名最佳女主角，並已曾摘多個演技獎的劉雅瑟，今日表示未能出席。 劉雅瑟憑《智齒》獲《第40屆香港電影金像獎》「最佳女主角」、第28屆香港電影評論學會大獎「最佳女演員」及2021年度香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」，成為三料影后，在本屆金馬獎再提名最佳女主角，呼聲甚高。 不過，英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）今日向傳媒回覆指：「劉雅瑟不會出席金馬獎。」但未有講明原因。 最新影片：宋熙年訪問 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦 劉雅瑟：只要努力就可通往夢想 16:00 2022/07/18 【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦 劉雅瑟：只要努力就可通往夢想 【金像獎2022】第40屆金像獎得獎名單一覽 《怒火》奪最佳電影謝賢劉雅瑟封帝后 23:11 2022/07/17 【金像獎2022】第40屆金像獎得獎名單一覽 《怒火》奪最佳電影謝賢劉雅瑟封帝后 【金馬獎2022】《智齒》共14項提名成今屆之最 家棟秋生繼聰爭做金馬影帝 18:28 2022/09/27 【金馬獎2022】《智齒》共14項提名成今屆之最 家棟秋生繼聰爭做金馬影帝 你可能感興趣 【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦 劉雅瑟：只要努力就可通往夢想 16:00 2022/07/18 【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦 劉雅瑟：只要努力就可通往夢想 【金像獎2022】第40屆金像獎得獎名單一覽 《怒火》奪最佳電影謝賢劉雅瑟封帝后 23:11 2022/07/17 【金像獎2022】第40屆金像獎得獎名單一覽 《怒火》奪最佳電影謝賢劉雅瑟封帝后 【金馬獎2022】《智齒》共14項提名成今屆之最 家棟秋生繼聰爭做金馬影帝 18:28 2022/09/27 【金馬獎2022】《智齒》共14項提名成今屆之最 家棟秋生繼聰爭做金馬影帝 劉雅瑟 演員 電影 香港電影金像獎