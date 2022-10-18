【癌症殺手】胸部沒摸到硬塊　醫生：1種情況或是乳癌【3徵兆自測】

乳癌是本港10大癌症之一，有醫生認為，除定期超音波檢查，更重要的是「自我檢測」，醫師提醒，胸部「沒硬塊」，但有其他症狀也要特別注意。

台灣外科醫生江坤俊在《江P醫件事》中，被問到「摸到硬塊且會痛是乳癌嗎？」稱大部分乳癌通常是不會痛，但並不能直接斷定「不會痛就不是乳癌」。

影片推介：

江坤俊稱，有硬塊又會疼痛大部分是乳腺發炎，會有紅腫熱痛的感覺；最常見的乳癌徵兆是摸到一塊「不太會移動的硬塊。」並舉例乳癌也會有疼痛的情況，如長得較深的腫瘤，吃到底下肌肉，或是侵犯周圍神經也會感覺痛，因此難以用疼痛敢去斷定，但只要遇到硬塊，無論會不會滑動，還是建議大家去檢查較為保險。

不過，相較於不斷入院，江坤俊「自我檢查」是最重要，有兩個要點可讓檢查更精確：

1.洗澡時或睡前檢查，且要記得用壓的。

2.月經來第10到第14天檢查；或是每個月固定一天。

另外，江坤俊再補充，癌症有許多非典型症狀，「3大徵兆」也可能是乳癌，可多加觀察：

1.乳房的皮膚狀態：若突然變紅、莫名起疹或凹陷，但不會痛，小心可能是乳癌吃到皮膚。

2.乳頭凹陷：有些乳癌會躲在乳頭正底下，就可能把乳頭變凹，但要注意，有些人是天生的，若是原本正常狀態卻突然凹陷，就會建議要檢查。

3.乳房疼痛：如果是某個點固定疼痛，卻沒摸到硬塊，也可能是瀰漫性乳癌，沒有固定形狀才會壓不到硬塊。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣