【真人版狗女】3歲被拋棄靠流浪狗養大　只懂吠叫四肢爬行心智剩6歲

▲ 烏克蘭一名女子從小被狗養大，獲救時只會吠叫、用四肢走路。

一名被流浪狗養大的女孩！烏克蘭一名女子兒時遭父母虐待，年僅3歲就被迫跟家中寵物狗住進狗窩，長期下來連附近的流浪狗也視她如同類，還會給她食物照顧她，她漸漸像狗一般生活，獲救時被發現完全喪失人類語言及基本能力，只會像狗般吠叫、用四肢走路，心智更只剩6歲。

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據英國《太陽報》報道，烏克蘭女孩Oxana Malaya從小遭酗酒的父母虐待，約3歲時更被丟出家門外棄養，她為了保命，只好鑽進家中寵物狗的狗窩內取暖，一住就是5年。

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與狗隻一同吠叫溝通

Oxana慢慢被其他鄰居的狗及附近流浪狗接納，把她當作同類與她分享食物，甚至會保護她不被警察發現。Oxana的故事其後被拍成紀錄片，她接受訪問時憶述當時的生活：

牠們吠叫時，我會重複吠叫一遍，這就是我們的溝通方式。

▲ 至今她仍保留著部分犬類行為。（影片截圖）

直到她約8歲多，她對著鄰居吠叫時，終於被人發現報警，由於她長期和狗生活，她只會透過吠叫、咆哮與外界溝通，並學足狗狗用四肢爬行、走來走去，並在地上用舌頭吃東西、對著水龍頭伸出舌頭喝水，甚至舔皮膚來清潔自己，缺乏人類語言能力及基本技能。

之後她被送入兒童之家，重新學會站立走路和說話，但她仍保留著部分犬類行為，例如會像狗一樣挖洞藏起物品、害怕時會咬人、感到孤獨時仍會用四肢爬行等。

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送入兒童之家重新學做人

現年38歲的Oxana被醫生診斷只剩下6歲的心智年齡，並認為她不太可能完全康復。如今她住在可以照顧動物的特殊護理中心，工作人員表示，她剛入住時完全不像一個人，只像一隻小動物，要教導她如何「學習做人」，如何直立行走、溝通及如何正確飲食等。約半年後，她完全改變了，能透過語言與人溝通及交流情感。

紀錄片的製作團隊找到了她的親生父親，並安排一場父女團聚，初見面時雙方都保持沉默，後來Oxana主動給父親一個擁抱，最後父親介紹她認識一名同父異母的妹妹。

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責任編輯︰王明芳