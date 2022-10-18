【抗疫千日】今增4,954宗確診　首發現XBD本地個案

▲ 今增4,954宗確診，首發現XBD本地個案（資料圖片）

今（18日）日為本港出現首宗新冠肺炎輸入個案後第1,000日，衞生防護中心今（18日）公布，新增4,954宗確診，包括4,566宗本地感染及388宗輸入。中心指，本地個案中首次發現一宗XBD亞系個案，另輸入個案中，再檢出35宗XBB、2宗BQ.1.1、1宗XBD，及1宗BF.7個案。

388宗輸入個案中，263宗涉及機場檢測樣本、88宗涉及第一至三日樣本，餘下37宗涉及第四至七日樣本。

院舍新增8宗個案，包括5間安老院舍的6名院友，15名院友列為密切接觸者；及2間殘疾人士院舍的2名院友，致13名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

輝濤護老院（安麗分院）（新界屯門青桃徑3號安麗大廈地下入口及1字樓1至17號舖）

康和護老中心黃金分院（屯門黃家圍一台112-113號全幢及104-107、114號地下）

松青安老院（新界屯門青山公路－新墟段250號彩暉花園地下11至12號舖）

穩健（綜合護理）敬老院（新界元朗丈量約份第124約地段第4177號德祥樓地下11號舖及1字樓）

慶楠護老院（深水埗）有限公司（九龍荔枝角道236號及石硤尾街2G號荔聯大廈地下1號及2號舖、1字樓、2字樓及3字樓）

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

香港耀能協會富東訓練中心及宿舍（新界東涌富東邨東埔樓地下B、C翼及1字樓）

浸信會愛羣社會服務處𡯙羣樓中途宿舍 （觀塘福塘道4號啟能綜合康復服務大樓一樓）

學校共增765宗陽性個案，涉667名學生和98名教職員，分別來自463間學校；有30間學校共32班，及心怡天地幼稚園（荃景）全校需暫停面授課7日，其中新增多於一個班別需要停課的學校包括：

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學

STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG

最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約0.6%及92.3%。中心指，本地個案中首次發現一宗XBD亞系個案，另輸入個案中，再檢出35宗XBB、2宗BQ.1.1、1宗XBD，及1宗BF.7個案。

截至昨日，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現90宗、1宗、4宗、1宗、3宗及7宗的XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案，而本地個案中則累計現一宗XBD亞系個案。

最新影片：

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文