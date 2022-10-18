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【架構重組】政府計劃重組環境科及環保署　增設7個首長級職位包括環保署署長

政治 17:19 2022/10/18

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政府計劃重組環境科及環保署　（資料圖片）

環境及生態局向立法會遞交文件，建議調整環境科與環保署現行的局屬合併架構，以加強應對氣候變化、推動減廢和回收等工作，環境科和環保署將分別專責制訂政策和執行職務，局方並建議重置環保署署長職位。立法會環境事務委員會將於下周一（24日）討論相關事宜。

文件指出，環保署的政策職能在過去10年大幅擴大，肩負不少新的職務與職責，複雜性亦大大提高，但在局署合併的架構下，要同時有效推行各項政策及執行措施愈見困難，因此有重組的必要，認為有助提升環保署的專業發展。

文件建議增設多個職位，包括7個首長級職位。其中，建議在環保署開設環保署署長常額職位（首長級薪級第6點），以掌管環保署，並在執行環境政策及措施方面提供更專職的領導。

按薪級中點估計，擬開設的7個首長級職位所需增加的年薪開支為 16,992,000 元，局方表示，已預留足夠的撥款以應付有關開支，而每年平均員工開支總額(包括薪金和員工附帶福利開支)約為 24,485,000 元。

另外，文件亦提及需要加強應對氣候變化，和加强減廢回收相關工作。

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責任編輯：趙居逸

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