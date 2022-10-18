【提早走塑誰埋單】政府擬明年第4季禁用即棄膠餐具 　外賣餐盒收幾錢？

▲ 政府計劃2025年起，全面禁止堂食及外賣使用即棄膠餐具。 陳靜儀攝

政府近年推動「走塑」，去年已展開公眾諮詢，原定2025年起實施管制，但當局計劃提早在明年第4季率先規管即棄塑膠餐具，包括禁止零售商或飲食業等銷售及派發發泡膠餐具、飲管、膠刀膠叉，而外賣用的膠杯、杯蓋、膠食物盒等，就到2025年第2階段禁止提供。當局同時擬在明年第4季禁止銷售及派發雨傘袋、膠牙籤、熒光棒，以及酒店洗漱梳妝用品等。局方建議違例者最高可判罰10萬元，另設定額罰款2,000元。

即棄膠餐具和其他塑膠產品的管制分2階段進行，環境及生態局建議將《產品環保責任(修訂 )條例草案》訂於明年初提交立法會審議。



▲ （立法會文件）

在管制即棄膠餐具方面，首階段即最快明年第4季起，禁止銷售及禁止餐飲業處所向堂食和外賣顧客提供發泡膠餐具、膠飲管、膠攪拌棒、膠碟及膠進食用具；而膠杯、膠杯蓋、膠食物容器及膠食物容器蓋則因現時市場上能提供合適替代品的供應商數目相對有限，而仍可向外賣顧客提供，暫定2025年實施第2階段時才全面禁止。

不過預先包裝的食品或飲品，例如紙包飲品上的即棄膠飲管、杯麵和雪糕杯內的即棄膠餐具可獲豁免；而零售和餐飲處所向有醫療需要的顧客提供即棄膠飲管，及因醫療或保安需要，例如在醫院病房及懲教設施需使用即棄膠餐具，也會豁免。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，內地及東南亞廠房有生產相對便宜的環保餐具，「環保餐具最初成本貴過膠餐具4至5成，而家就平均貴1成多。」他說，現在無論塑膠或紙餐盒外賣，普遍都加1至2元，認為市民都已習慣，日後更多使用量，價格會再下調，「當然發泡膠盒最平，可能每個1毫，甚至更平，所以要轉用環保餐盒有一定成本，最終要轉嫁消費者，條數都係打埋落去。」

黃家和認為，不少連鎖餐飲集團早已有部署，但中小型餐廳在尋找替代品有較大困難，加上在疫情受創，冀政府在實施初期提供較長寬限期。另外一些紙製餐具混入塑膠，黃家和認為當局要更清晰釐定何為合乎條例的非塑膠餐具。

綠惜地球高級項目主任劉兆朗認為，雖然提供予外賣平台的食肆同樣受規管，但當局應將法例同時涵蓋外賣平台，並訂立清晰的即棄餐具減量目標。綠色和平關注紙、竹等其他物料製成的餐具垃圾會倍增，應投放資源推動可重用餐具借還系統，及透過賞獎鼓勵自備餐具。



其他塑膠產品方面，首階段同樣最早明年第4季實施，將禁止銷售和免費派發雨傘袋、棉花棒、用於派對或慶祝活動的氣球棒、充氣打氣棒、熒光棒、派對帽及蛋糕裝飾等，並同時禁止免費派發酒店洗漱梳妝用品，包括膠柄牙刷、膠梳等，且酒店房間內禁止提供的膠樽裝水。而枱布、非醫療用透明手套、牙線棒及耳塞等將於第2階段禁止，但政府未訂明實施時間，取決於非塑料或可重用替代品的普及性和可負擔性，在檢視首階段執行情況再決定。而醫療護理、公共健康需要、科學鑑證或研究用途等情況使用上述產品也可獲豁免。

▲ （立法會文件）

局方續指，參考《產品環保責任條例》現有的罰則，建議任何人如違反有關規定即屬犯罪，最高可處第6級罰款（10萬元） ；亦建議設立定額罰款制度，執法人員可向有關人士發出2000元的定額罰款通知書。

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責任編輯：江麗盈、黃小冰