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【走塑】政府擬提早落實即棄膠餐具管制　最早明年第4季實施

社會 17:00 2022/10/18

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（資料圖片）

政府擬提早落實即棄膠餐具計劃首階段管制，最早實施時間為條例草案獲立法會通過6個月後、即最早於2023年第四季，屆時餐飲業處將不能向堂食顧客提供即棄膠餐具；並建議第二階段管制於2025年實施，全面禁止在本地零售及禁止餐飲業處所向堂食和外賣顧客提供各類即棄膠餐具。

環境及生態局在提交予立法會的文件中指，留意到現時市場上大部分的供應商已能為首階段管制的飲管、攪拌棒、進食用具及碟提供非塑膠替代品（如紙、軟木等），價錢與同類塑膠餐具相約，建議提早實施的首階段管制，禁止餐飲業處所向堂食顧客提供即棄膠餐具。

（立法會文件）

管制計劃第二階段將建議各類即棄餐具全面無塑，全面禁止在本地零售及禁止餐飲業處所向堂食和外賣顧客提供各類即棄膠餐具。當局指，由於目前市場能提供合適替代品的供應商數目有限，因此暫定於2025年實施第二階段。

另外，局方建議管制其他即棄塑膠產品，同樣分階段進行，首階段管制亦最早於2023年第4季實施，包括禁止銷售和免費派發充氣打氣棒、熒光棒 、雨傘袋等；禁止免費派發酒店洗漱梳妝用品、房間内提供的膠樽裝水、及宣傳用塑膠包裝紙巾；另禁止生產氧化式可分解塑膠產品。

局方續指，參考《產品環保責任條例》現有的罰則，建議任何人如違反有關規定即屬犯罪，最高可處第6級罰款（10萬元） ；亦建議設立定額罰款制度，執法人員可向有關人士發出2000元的定額罰款通知書。

（立法會文件）

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責任編輯：江麗盈

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