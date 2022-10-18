【Staycation】置地文華東方酒店減壓尊尚住宿　MO Bar雙人三道菜晚餐＋水療體驗【內附連結】

▲ L600的專貴房間，昇華奢華住宿旅程。(酒店提供)

各地都相繼開關，還未打算飛走的你，其實留港消費玩下Staycation，不用同人迫都是上策。由即日起，香港置地文華東方酒店推出兩項全新住宿專案，重邀想真正放鬆身心，但又未想舟車勞動的香港人體驗久違的尊尚住宿、餐飲及康體水療體驗如下：

1.Staycation by M.O.

萃聚酒店多項經典禮遇重塑城中度假體驗，價錢為$3,900起，包括：

•從L450客房至L900 套房的住宿乙晚

•MO Bar享用雙人自選3道菜晚餐

•於東方水療中心雙人享用一節團體課程

•每房每晚享有指定酒店餐飲及水療服務消費額

(客房：$1,000 / 套房：$2,000)

•於Amber、SOMM、MO Bar 、PDT及東方水療中心消費可享85折優惠

•免費加入Fans of M.O. 即享會員尊享禮遇

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2.#LMOReturns

嶄新的#LMOReturns能享受酒店內的不同獨特服務，如餐饗之旅至城中極致的水療，昇華奢華住宿旅程，價錢為$5,300+起，包括：

•L600豪華客房或以上房型的住宿乙晚

•Amber享用雙人Amber Discovery 4道菜菜單

•Please Don’t Tell享用精選雞尾酒

•房內豪華圓形浴缸體驗

•免費送贈香檳乙枝及士多啤梨

•於東方水療中心雙人享用一節團體課程

•於東方水療中心預約任何60分鐘或以上的水療療程即可額外享升級30分鐘

•於Amber、SOMM、MO Bar 、PDT及東方水療中心消費可享85折優惠

•免費加入Fans of M.O. 即享會員尊享禮遇

•預訂套房更可額外享用價值$1,500（每晚）的酒店餐飲及水療服務消費額

備註：客房需提前預訂並不適用部分日子，所有價目另加10％ 的服務，查詢：2132 0188 或瀏覽網頁。

記者：郭秀芳