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【Staycation】置地文華東方酒店減壓尊尚住宿　MO Bar雙人三道菜晚餐＋水療體驗【內附連結】

休閒消費 17:31 2022/10/18

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L600的專貴房間，昇華奢華住宿旅程。(酒店提供)

各地都相繼開關，還未打算飛走的你，其實留港消費玩下Staycation，不用同人迫都是上策。由即日起，香港置地文華東方酒店推出兩項全新住宿專案，重邀想真正放鬆身心，但又未想舟車勞動的香港人體驗久違的尊尚住宿、餐飲及康體水療體驗如下：

1.Staycation by M.O. 
萃聚酒店多項經典禮遇重塑城中度假體驗，價錢為$3,900起，包括： 
•從L450客房至L900 套房的住宿乙晚 
•MO Bar享用雙人自選3道菜晚餐 
•於東方水療中心雙人享用一節團體課程 
•每房每晚享有指定酒店餐飲及水療服務消費額
 (客房：$1,000 / 套房：$2,000) 
•於Amber、SOMM、MO Bar 、PDT及東方水療中心消費可享85折優惠 
•免費加入Fans of M.O. 即享會員尊享禮遇 

    點擊圖片放大
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    +2

2.#LMOReturns  
嶄新的#LMOReturns能享受酒店內的不同獨特服務，如餐饗之旅至城中極致的水療，昇華奢華住宿旅程，價錢為$5,300+起，包括： 
•L600豪華客房或以上房型的住宿乙晚 
•Amber享用雙人Amber Discovery 4道菜菜單 
•Please Don’t Tell享用精選雞尾酒  
•房內豪華圓形浴缸體驗 
•免費送贈香檳乙枝及士多啤梨 
•於東方水療中心雙人享用一節團體課程 
•於東方水療中心預約任何60分鐘或以上的水療療程即可額外享升級30分鐘 
•於Amber、SOMM、MO Bar 、PDT及東方水療中心消費可享85折優惠 
•免費加入Fans of M.O. 即享會員尊享禮遇 
•預訂套房更可額外享用價值$1,500（每晚）的酒店餐飲及水療服務消費額 

備註：客房需提前預訂並不適用部分日子，所有價目另加10％ 的服務，查詢：2132 0188 或瀏覽網頁

記者：郭秀芳

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