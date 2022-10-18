【明日戰記】古天樂突傳「神經全壞死」急入院　古仔：收到好多問候關心

今日（10月18日）早上開始，台灣網上媒體忽然大量報道古天樂入院，而且標題十分可怕，形容古天樂「神經全壞死」並聲稱他「急入院動手術」、「右半邊劇痛麻痺」等，可說非常嚇人。

這不是假新聞，但這卻也非近日的事，而是「舊聞」，只是不明白台灣網上媒體為何在今日卻突然大肆報道而已。

▲ 《明日戰記》

拍《明日戰記》受傷

事實早於今年8月時，古天樂在香港宣傳《明日戰記》時已稱拍該片時，因為長期穿動力裝甲道具，結果在兩年後，發現頸後兩截骨移位，要施手術更換鈦金屬。

當時古仔受訪稱：「不知是否那件事受傷，後來過了兩年，頸後有兩截骨歪了，壓住神經線很痛，醫生問我做過什麼？是否拍動作戲？但我並非拍很多動作戲，他說這個情況，似美式Super bowl球員，經常碰撞才有這情況，你問我最大可能是穿上戲中的盔甲，又要打又要跑又要跳，那時候慢慢開始移位。」

因此，後來他在銅鑼灣謝票時，也開玩笑自稱由鋼鐵造。

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早在4年前透露

其實再進一步翻資料，在宣傳《明日戰記》之前，早於2018年11月，古天樂出席活動時被在場記者發現頸上有細小長形膚色膠布，當時古仔已解釋因頸椎骨移位，到美國進行完大手術，接受人生的「第一刀」，幸吉人天相，順利完成手術。

不過看來今次台灣報道「古天樂入院」消息驚動了他的一眾親朋，所以昨天才慶祝農曆生日的他，於今日下午在個人社交平台發文報平台，寫道：

今日突然收到好多問候關心，但又唔係同我講生日快樂🎂 😊

大家放心，其實報導標題係有啲嚇人，我喺訪問係話幾年前醫生講再唔處理就神經壞死呀！幾年前做完手術加咗鈦金屬喺條頸度，之後我已經好返哂喇！所以我之前咪話咗我係鋼鐵造囉🦾😂

▲ 古天樂昨晚（10月17日）謝票兼慶生。

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