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【愛的負擔】校花婚幸福肥至365磅　險壓死老公決心減肥近況曝光

健康 18:46 2022/10/18

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常言「幸福肥」，那到底是幸福的象徵或是甜蜜的「重擔」？內地一名女子婚後由纖瘦的校花「幸福肥」至166公斤（約365磅），她更表示自己不管如何老公也愛她。可是健康已亮起「紅燈」，睡壞兩張床，還差點壓死丈夫後決心怒減60公斤（約132磅）。

影片推介：

綜合內媒報導，安徽省女子陳皖枝婚前本是一位纖瘦的校花，更因擁有一副好歌喉追求者多不勝數。後來因工作緣故認識了現在的丈夫胡男。

胡男對女友愛護有加，交往期間導致陳皖枝體重不斷上升。而婚後的情況更一發不可收拾，陳皖枝的媽媽曾投訴女婿，認為他太寵女兒。陳皖枝婚後每天只是坐在家裏，老公不捨得讓她做家務，連她要喝杯水，都由老公去倒，老公又經常帶她出外吃美食。陳皖枝的媽媽心疼女兒變胖，會對身體不好。陳皖枝就表示：

媽媽嫌他太寵我，經常因為這個不理我們，目前已經有10個多月不和我們說話了。

不過，胡男發表「愛的宣言」

無論你變醜或是變胖，我也一樣愛你。​​​​​​​

    點擊圖片放大
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令陳皖枝更變本加厲肆無忌憚進食，體重更直線飆。朋友見狀並對她指指點點，令她陷入自卑的惡循環，足不出戶更使她的體重達顛峰166公斤（約365磅）。

儘管老公不介意，但她的健康已亮起「紅燈」。而且更因體重的問題使她睡壞了兩張床，平躺睡覺超過20秒便會呼吸困難，更因此患上不孕症，腰椎病等，連上下車都很費力，更失去工作。而在某天睡覺時，不小心把手放在了丈夫的脖子上令他差點窒息。

陳皖枝為了老公，也希望能生育，這些因素令她決心減肥。經過兩年的時間及在醫生的幫助下，她慢慢改變自己的飲食習慣和做運動，終於減至約100公斤（220磅）。

對於「幸福肥」的這段經歷，她在接受採訪時指更令她知道，

無論我變成任何樣子，老公一樣待我如初。

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責任編輯：羅嘉欣

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