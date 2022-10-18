【交友App中伏】玩交友App用假相真身判若兩人　港女呻：遇世紀大騙案

▲ 都真係幾震撼！

交友Apps愈來愈多，雖然可以快速交朋友，但都要承受一些風險。最近有一位港女在社交平台分享一件「世紀大騙案」，雖然不是騙財騙色，但足以令她猶如發了一場噩夢。

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這名港女在IG「覓偶奇偶」(@skilfullysingle)上投稿，指自己有一日心血來潮想去沙灘，但朋友都冇時間陪她，就膽粗粗試吓約網友，坦言「諗住唔啱傾最多都係各有各曬太陽」，港女當日去到銅鑼灣地鐵站與男網友碰面，但她環顧四周都找不到人，心想難到被人放飛機？於是打電話給對方，點知原來對方一直在身邊。」

港女第一個反應呆了3秒，心想「係咪我約錯了第二個？」她即時拿出電話開app張相跟男網友對質「乜呢個係你嚟？」對方答：「係呀！行啦我哋！」

而港女因為途中吊帶裙的帶子斷了，就去時裝店買裙，到達時裝店時，全程沒有跟對方說過話，十分尷尬，入到試身室後，她打電話給朋友求救，諗緊「逃生路線」，試身室出來後，見不到男網友，原來對方在門口等她。出於好奇心下，港女就問對方為何要扮其他人，還認真討論了一會兒。

後來港女已經冇心情去沙灘，兩人就去麥當勞，男網友請了她食$20餐，但講到好似請食四季Buffer咁，港女表示「真係想講埋佢食」，期間港女叫對方，可否幫手去櫃枱拎盒麥樂雞醬，但他say no，然後答「男人唔應該乜嘢都幫女人做晒，咁樣啲女人唔會鍾意佢。」最後港女覺得這件事很值得紀念，就跟對方影了相，後來兩人

就沒有見面。

點知相隔一段時間，港女在交友app再遇假相男，她再一次match對方，問他「點解仲用緊嗰張假相?」然後他說:「我就唔信你冇喺夢入面想起我。」港女表示咁就梗係有啦，呢單嘢簡直就係人生中嘅惡夢，我一世都會記得。」

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責任編輯:王明芳