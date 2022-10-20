【生仔真考牌】三孩港爸讀教養課學做家長 一次飛機延誤踏上教養講師之路

▲ Vinic安排三個孩子唸不同的學校，因為三個孩子個性大有不同，大女個性較自由，讀國際學校，龍鳳胎弟妹則唸本地學校。

「有了第一個小朋友後大約年幾，太太就有了龍鳳胎，因為家族中沒有這種例子，覺得很神奇，也因為一下子成了3個孩子的父母，感覺責任更大，就興起去讀一些育兒、教養課的想法。」李灝濂（Vinic）8年多前的初心很簡單直接，從自身出發，只是他沒料到，一次飛機延誤，就讓他開始了教養講師這個身份。

「未讀6A品格教育前，我從來沒想過自己會對別人講教養，更沒想過自己會做講師，站在大家面前，拿著咪高峰說話。」Vinic爸爸笑說當時只是因為個人需要而開始，找到6A品格教養課程來讀也是因為朋友介紹說不錯。「自己讀過後覺得很有幫助，因為不只是學到怎樣去教養小朋友，更重要是教家長做家長。」

Vinic口中所指的6A，是美國麥道衛博士（Dr. Josh McDowell）提出的6個品格教育原則，包括Acceptance（接納）、Appreciation（讚賞）、Affection（關愛）、Availability（時間）、Accountability（責任）及Authority（權威）。

第一個小朋友在他的人生中出現時，Vinic和大部分新手父母一樣，摸索中學著每一個新挑戰，換尿片、餵奶、哄睡等，從狼狽到熟練。當孩子長大至一歲多，開始有溝通能力時，職責一下子從餵食哄睡擴大到教育，緊接着龍鳳胎即將報到，令他驚覺：「嘩！自己會影響到3個人嘅生命！」

▲ 作為 3 個孩子的爸爸兼 6A 品格教養講師，李灝濂指先打好親子關係是一切教養的核心。（湯致遠攝）

能力愈大，責任也許愈大，反過來說，若責任愈大，所需的能力自然也要相應提升。過去大家都會自嘲說為人父母是邊做邊學，沒有教科書可遵從參考，事實不然。「但其實6A只是一套心法，怎樣應用在日常生活中，要不斷練習。」Vinic坦言：「就算我再熟6A，也會有做不到的時候，不同的只是因為學過，更有意識去提醒自己要控制。」

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以耐性克服問題

3個孩子個性大有不同，大女個性較自由，讀國際學校，龍鳳胎弟妹則唸本地學校。「很多人問我們為甚麼3個讀不同學校，其實一開始姐姐也是讀傳統學校，但發覺她不太適應，便讓她轉校，現在讀得很好；而細佬妹的性格又非常適合那種較講求秩序的校園生活，是那種會將文具、書本擺得整整齊齊的孩子。」

針對孩子不同個性去教養，是很理想化的原則，真正實行起來卻會令小朋友認為是偏心或不公平。「我會向他們解釋，例如說因為妹妹更需要這樣，所以我就給她更多。的而且確他們不會明白，但當你保持耐性一次又一次解釋，他們聽多了，就會知道不是大家都一樣多或大家都無才是公平。」Vinic強調：「其實講到尾，都是耐性。」

▲ 3 名子女個性各有不同，作為父母應按孩子需要而給予照顧。（被訪者提供）

至於成為講師，則緣於約6年前的一次偶然機會。「課程結束後有安排觀摩，即讓我們去看師傅講talk，怎知那次他的航班延誤，來不及到場，所以我和幾個同學惟有膽粗粗上台幫手『頂住』！」本來只為自助而讀的課程，因那次上台而開始變為助人。

「那次很impressive，將自己已經很熟悉的資訊向其他人分享，會幫助到人，而且看得到他們眼神中那種專注和渴求。」Vinic本身有自己經營的生意，做講師在一開始只是義務。「我看見機構（香港有品運動）只有幾個人在做，默默將6A品格教育傳給學校、家長，自己覺得好又感覺做得來，便抽時間幫忙。」直至最近，才正式加入機構成為一分子。

5 年前攻讀心理學

原來的事業外再兼顧另一份工作，更要抽時間陪小朋友，Vinic坦言沒有太太和其他家人的支持，沒可能做到。「當年讀6A課程只是6個星期，到後來做講師，一、兩年後覺得自己很多時難以更深入地解釋，2017年便決定再去讀心理學master，花了兩年時間。」多得太太、兩邊的長老們支持和幫忙，Vinic從一個新手爸爸，逐步逐步成為具經驗的專業教養講師。

說到6A品格教育與一般育兒的分別，Vinic以送小孩上學來做例子：「朝早送仔女返學，會聽到很多父母的叮嚀，像是『默書記住小心啲』、『記得抄好家課冊呀』等等。我明那種心態，不過很多時這些話更像是家長說了讓自己安心。」

▲ Vinic 除於「香港有品運動」中舉辦講座，亦不時到學校與老師、家長分享心得。（被訪者提供）

他感慨笑道若小朋友真會因為聽到幾句話就更小心、不粗心大意，那很多問題都不會存在。「我選擇不提那些事，會說『爸爸會掛住你』，向他們直接表達關心。」

遵守與孩子的約定

Vinic強調：「其實家長掛在嘴邊的叮囑，一樣是對小朋友的關心，但卻不直接，因為孩子聽起來，爸爸媽媽就只是在『關心』功課、成績。他們還小，當然不會也不懂去想背後的用心，所以父母就更要將關心直接表現出來，讓孩子容易感受到被愛。」

接觸過不少家長求助的Vinic認為，親子關係是所有問題的答案。「很多人問管教孩子的方法，像『點樣令佢聽話』、『點樣令佢乖』，其實不是這樣的，是父母要首先改變想法。接納他們的情緒、表現，和他們建立親密的關係、良好的溝通模式，這樣才能去下一步，一起解決問題。」

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「像是現在小孩普遍都沉迷電子產品、打機，家長問得最多是『點樣令佢打少啲機』，我的方法是和小朋友一起立下界綫。」在Vinic家，星期一至五都不能碰遊戲機、電子產品，星期六完成了必須的任務後，晚上便可以玩，星期日則是「放題」。

「立下界綫，大家都要遵守，不只孩子，大人也是。說好星期日打機『放題』，我就真的會放手。」Vinic笑道：「他們試過為了可以多玩，星期日4點就起身！3個在房內自己被竇玩，像網吧一樣！」他更分享一個令小朋友減少打機的好方法：

很多時我會讓他們選擇，和我們一起看Netflix或是自己打機，小朋友多數都會揀和我們一起看戲。因為親子關係好，他們會更珍惜一起相處的機會。

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記者：王嵐