【食物安全】英美多個地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

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食安中心今日（18日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指因應世界動物衞生組織通報，指美國阿肯色州Madison縣和堪薩斯州Neosho縣，以及英國蘇格蘭劉易斯島、林肯郡North Kesteven區、諾福克郡North Norfolk區和埃塞克斯郡Braintree區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首六個月從美國進口約7360公噸冰鮮和冷藏禽肉及逾2億萬隻禽蛋，以及從英國進口約880公噸冰鮮和冷藏禽肉及約16萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡美國和英國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：江麗盈