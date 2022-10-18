  • 18°C
香港時間 : 20221018日 (週二) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食用安全】貝類海產暗藏致命毒素?　解構帶子扇貝最安全食法

食用安全 18:49 2022/10/18

分享：

分享：

熱門 兒童疫苗 濕疹過敏大全 野人老師 超市大搜查 李啟言 飯戲攻心 消委會 MIRROR演唱會 1萬消費券 靚太安樂窩

貝類海產暗藏致命毒素? 解構帶子扇貝最安全食法 。

天氣漸冷，又是打邊爐的好時機，深受港人熱愛的貝殼類海產相信更是不可或缺的火鍋好材料。不過，知不知道平日街市市民所買到的帶子、扇貝和青口等貝殼類海產體內很易積聚重金屬，雖然入口鮮味，但一旦食用不當，很大機會便會中毒，嚴重的更可致命。要食得安心? TOPick將於下文解構究竟帶子、扇貝等貝類食物，哪些部位不能進食？這些貝類的内臟要怎樣處理才正確？

最新影片:

根據食物安全中心的資料，由於帶子和扇貝的生活環境和覓食習慣，體內（尤其是內臟）或會積聚各類有害的物質（例如重金屬、貝類毒素及微生物污染等）。進食受污染的貝類海產有機會痳痺性貝類中毒，香港不時會有零星個案和事故，且主要涉及帶子及扇貝。要食得安全，食安中心就提醒食帶子、扇貝時要飛邊、「走內臟」，而且煮熟後，建議只食粒肉（即閉殼肌）。

（圖片來源：食安中心Facebook）

痳痺性貝類中毒嚴重者可致死

痳痺性貝類中毒的症狀，通常在進食受污染雙貝類後數分鐘至數小時內出現，主要與神經系統有關，包括刺痛、痲痺、口部四周出現灼熱感覺、發燒、出疹和踉蹌等，並有腸胃病症狀。患者通常在數天內康復，嚴重者可能出現癱瘓、呼吸停頓，甚或死亡。

食安中心指，雖然痲痺性貝類毒素在貝類體內的分布情況因品種而異，但有報告指進食內臟（消化腺）和生殖腺最容易引致痲痺性貝類中毒。

除去内臟進食減低中毒風險

帶子、扇貝如何進食最安全？食安中心提醒，不同的烹調方法會影響進食帶子及扇貝的風險水平。由於痲痺性貝類毒素集中於消化腺，而閉殼肌含有較少毒素，故摘除所有內臟能有效減少帶子、扇貝等貝類中的痲痺性貝類毒素。

此外，雖然烹煮不能消除痲痺性貝類毒素，但卻能把貝類中的毒素轉移到烹煮的汁液，令汁液含有毒素，食安中心也建議市民棄掉烹煮的汁液，以降低痲痺性貝類毒素水平。

同場加映，香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18主廚何振雄解釋元貝和帶子的分別，兼詳細教大家如何清洗：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院
20:19 2021/06/22
【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院
塑膠垃圾污染海洋　台灣揭自來水及貝類海產含微塑膠可干擾內分泌
19:43 2018/09/26
塑膠垃圾污染海洋　台灣揭自來水及貝類海產含微塑膠可干擾內分泌
【食用安全】貝類海產內臟積聚毒素及重金屬　拆解帶子扇貝毒素最高危部分
15:31 2020/11/13
【食用安全】貝類海產內臟積聚毒素及重金屬　拆解帶子扇貝毒素最高危部分

你可能感興趣

【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院
20:19 2021/06/22
【食物安全】兩男女進食網購海螺後現麻痺性貝類毒素中毒　感視力模糊及暈眩求醫後無須入院
塑膠垃圾污染海洋　台灣揭自來水及貝類海產含微塑膠可干擾內分泌
19:43 2018/09/26
塑膠垃圾污染海洋　台灣揭自來水及貝類海產含微塑膠可干擾內分泌
【食用安全】貝類海產內臟積聚毒素及重金屬　拆解帶子扇貝毒素最高危部分
15:31 2020/11/13
【食用安全】貝類海產內臟積聚毒素及重金屬　拆解帶子扇貝毒素最高危部分
食用安全 食安中心 香港 發燒 火鍋

最高瀏覽

【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
今日 11:31
【食用安全】港男與巨型瀨尿蝦打卡被擊傷　慘遭切斷90%手掌動脈
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣
18:43 2022/10/17
【死後世界】心臟驟停90分鐘奇蹟復活　男子：死後世界原來是這樣
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生
10:41 2022/10/17
【MIRROR副隊長】AK 30歲生日IG發文「洩蜜」？　女方同po西貢照疑同慶生