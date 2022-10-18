【食用安全】貝類海產暗藏致命毒素?　解構帶子扇貝最安全食法

▲ 貝類海產暗藏致命毒素? 解構帶子扇貝最安全食法 。

天氣漸冷，又是打邊爐的好時機，深受港人熱愛的貝殼類海產相信更是不可或缺的火鍋好材料。不過，知不知道平日街市市民所買到的帶子、扇貝和青口等貝殼類海產體內很易積聚重金屬，雖然入口鮮味，但一旦食用不當，很大機會便會中毒，嚴重的更可致命。要食得安心? TOPick將於下文解構究竟帶子、扇貝等貝類食物，哪些部位不能進食？這些貝類的内臟要怎樣處理才正確？

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根據食物安全中心的資料，由於帶子和扇貝的生活環境和覓食習慣，體內（尤其是內臟）或會積聚各類有害的物質（例如重金屬、貝類毒素及微生物污染等）。進食受污染的貝類海產有機會痳痺性貝類中毒，香港不時會有零星個案和事故，且主要涉及帶子及扇貝。要食得安全，食安中心就提醒食帶子、扇貝時要飛邊、「走內臟」，而且煮熟後，建議只食粒肉（即閉殼肌）。

▲ （圖片來源：食安中心Facebook）

痳痺性貝類中毒嚴重者可致死

痳痺性貝類中毒的症狀，通常在進食受污染雙貝類後數分鐘至數小時內出現，主要與神經系統有關，包括刺痛、痲痺、口部四周出現灼熱感覺、發燒、出疹和踉蹌等，並有腸胃病症狀。患者通常在數天內康復，嚴重者可能出現癱瘓、呼吸停頓，甚或死亡。

食安中心指，雖然痲痺性貝類毒素在貝類體內的分布情況因品種而異，但有報告指進食內臟（消化腺）和生殖腺最容易引致痲痺性貝類中毒。

除去内臟進食減低中毒風險

帶子、扇貝如何進食最安全？食安中心提醒，不同的烹調方法會影響進食帶子及扇貝的風險水平。由於痲痺性貝類毒素集中於消化腺，而閉殼肌含有較少毒素，故摘除所有內臟能有效減少帶子、扇貝等貝類中的痲痺性貝類毒素。

此外，雖然烹煮不能消除痲痺性貝類毒素，但卻能把貝類中的毒素轉移到烹煮的汁液，令汁液含有毒素，食安中心也建議市民棄掉烹煮的汁液，以降低痲痺性貝類毒素水平。

同場加映，香港沙田凱悅酒店中菜廳沙田18主廚何振雄解釋元貝和帶子的分別，兼詳細教大家如何清洗：

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責任編輯：羅嘉欣