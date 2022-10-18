【大學排名】金融時報公布全球EMBA排名　科大與美國凱洛格合辦課程重回榜首

▲ 科大與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程今年重上榜首。（資料圖片）

英國《金融時報》（Financial Times）日前公布最新全球行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名，科大與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程今年重上榜首，第11次在該榜排第一。港大與復旦大學合辦的課程則升14位至排全球18。中大課程則排24位，按年跌5位。

今年共有138個課程參與排名，當中13個屬合辦課程。排名以畢業生及院校提供的資料作統計，涉及10多個指標，包括畢業生薪金、就讀課程前後的薪金上升比率、院校論文數目等，最終有100個課程上榜。

科大與美國凱洛格管理學院合辦的「凱洛格─科大行政人員工商管理碩士課程」去年失落榜首，今年升1位膺全球第1，畢業生年薪近460萬港元（美金584,197元），為全榜所有課程中最高。中歐國際工商學院獨辦的EMBA課程則為全球第2；排名第3為由清華大學及歐洲工商管理學院合辦的課。

本港其餘兩個上榜的課程中，港大及復旦大學合辦的課程，由去年的32位急升至18位，首次躋身全球前20位，畢業生年薪折合約215萬港元（美金274,175元），薪金增長達115%。中大獨辦的課程排24位，較去年的第19位下跌5名，畢業年薪折合約233萬港元（美金296,530元），在「事業進展」評分上全球排名第３位。

科大商學院院長譚嘉因說，對創紀錄的佳績感到萬分高興，又說已採取積極措施，通過強化課程內容和校友聯繫，為學員提供最適切的學習體驗。

中大商學院表示，排名成績反映校方成功幫助學生掌握重要技能，裝備他們成為卓越的高級行政人員，校方會繼續追求卓越教育，融會中西知識和智慧，培養頂尖的管理人才。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴