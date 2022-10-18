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【環保回收】「喵坊」聯乘菲仕蘭繼續落區服務　推出牛牛車回收乳製品容器及紙包盒

親子好去處 18:13 2022/10/18

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菲仕蘭與「喵坊」聯手推出全港首架牛牛車，於10月至12月落區回收任何品牌的乳製品容器。（有關機構提供）

香港首間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，因不獲科技園續租而備受關注。喵坊未有因此停下回收腳步，近日聯乘荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭）推出「菲」常愛地球回收計劃，打造全港首架回收牛牛車，於10月至12月駛入多個屋苑回收乳製品容器，包括紙包裝、金屬罐及膠樽。

最新影片推介︰

菲仕蘭旗下品牌美素佳兒去年曾推出全港首創的智能奶粉罐回收機，為家長們提供一個環保回收奶粉罐的可靠渠道；今年9月再下一城，與本地社區設計團隊樂聯手推出升級再造三輪車，走入四區街頭回收奶粉罐。

而10月至12月，菲仕蘭將聯乘「喵坊Mil Mill」推出可愛大型牛牛車，巡遊港九新界多個屋苑，向街坊即場回收任何品牌的乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽，提供便捷的點對點回收服務。

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與牛牛車合照或獲贈小禮物

萌爆的回收牛牛車造型突出又搶眼，回收時記得和「牛牛」合照。而成功參與回收乳製品容器活動或上載與牛牛車合照的街坊朋友，更有機會獲贈小禮物。每人限取一次，數量有限，先到先得，送完即止。

上載與牛牛車合照有機會獲贈小禮物。（有關機構提供）

活動詳情如下：

回收物品：任何品牌之乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽
日期及地點：10月22日及23日 鰂魚涌康怡花園
                  11月5日及6日 荃灣綠楊新邨
                  12月3日及4日 屯門龍門居
                  12月17日及18日 紅磡黃埔花園
時間：下午2時至5時
換取禮物方法：攜帶清洗乾淨的乳製品容器，包括紙盒、金屬罐及膠樽，任何品牌均可，成功回收即有機會得到小禮物一份。而回收菲仕蘭旗下品牌容器的朋友，更可得到額外奬賞。

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責任編輯︰林綺玲

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