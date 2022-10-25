中電旗艦網購平台「度度賞Domeo」   推出本港首個電器「CP認證」

不少家庭每一、兩年總會增添家中電器，小至電磁爐，大至冷氣機。要做個精明消費者，首要懂得看「CP認證」標籤，從中找出「CP值」最高的電器！中電旗艦網購平台「度度賞Domeo」推出嶄新「CP認證」標籤，為香港首個以電器的耗電量及售價為認證準則的電器產品標籤，協助消費者揀選既節能又性價比高的家電，提升市民的節能意識，一同邁向低碳生活。

計算電器總成本 尋找高CP值電器

人們常以「性價比（CP值）」反映物件的價值，而電器除了可以衡量售價，還可考慮到長遠的耗電量，以及對環境的可持續發展。中電度度賞「CP認證」為香港首個以節能性價比為概念的產品標籤，每件獲認證的電器均會貼上「CP認證」標籤。「CP認證」會兼顧家電的耗電量及售價，以電器的每年耗電量及5年使用期為基礎，將5年的能源預算開支加上產品售價，計算出電器的5年預算總成本，消費者可配合自己的預算，挑選性價比高的產品。「CP認證」計劃涵蓋於「度度賞Domeo」網購平台（www.clpdomeo.com）及中電客戶服務中心發售的三類耗電量及使用率較高的大型家庭電器，包括洗衣機、冷氣機及雪櫃。在每類電器中，同一款式或同一匹數而總成本最低的2 件產品將獲「CP認證」。

▲ 中電度度賞「CP認證」，「C」代表Cost「成本」，「P」代表Performance「 耗電量表現」，標誌設計以「C」和「P」兩個英文字母結合成「無限」的符號，象徵結合產品售價及耗電量的可持續生活概念。

▲ 在每類電器中，同一款式或同一匹數而總成本最低的2 件產品將獲「CP認證」。

香港首個節能性價比值產品標籤

「CP認證」標誌設計以「C」和「P」兩個英文字母結合成「無限」的符號，象徵結合產品售價及耗電量的可持續生活概念；右邊的數值顯示電器的每年耗電量， 而左邊的數值反映電器的5年預算總成本，即產品的5年能源預算開支加上產品售價。

有關的認證資料亦會在中電旗艦網購平台「度度賞（Domeo）」上展示，讓消費者容易作比較。中電將會定期檢視和更新獲頒發「CP認證」的電器名單，務求提供最新的購物資訊。

中電源動集團副總裁吳永豪先生表示：「現今社會着重環保，消費者在購買電器時均希望揀選慳電而售價合理的產品，但電器價格和能源效益未必掛鉤。度度賞的『CP 認證』正好為消費者提供有用參考，平衡耗電量及支出，作出精明之選，長遠亦有助鼓勵大眾採用更多環保家電，建立低碳的生活模式。」

中電旗艦網購平台「度度賞」換賞4步曲

▲ 中電旗艦網購平台「度度賞（Domeo）」專門提供一站式的生活購物體驗，涵蓋節能家居產品和家居服務。

精明消費前除了可以依據中電的「CP認證」，更可以瀏覽由中電集團的全資附屬公司中電源動集團於2021年推出的中電旗艦網購平台「度度賞（Domeo）」。平台專門提供一站式的生活購物體驗，涵蓋節能家居產品和家居服務，面向大眾市場，更提供大型獎賞計劃，讓所有中華電力客戶參加節能任務賺取積分，兌換生活獎賞。中電客戶只需履行「4步曲」：先註冊後連接中電賬戶，再揀選意屬禮遇，即可免登入兌換積分，換取心儀獎賞，詳情請瀏覽 www.clpdomeo.com。

(特約)