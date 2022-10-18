【豬肉獎】學校頒91件「豬肉獎」鼓勵師生　優秀學生領獎笑不出來場面尷尬

▲ 學校頒真嘅「豬肉獎」俾表現優秀嘅師生，究竟係咩玩法？

為了表揚優秀的學生，每間學校都會設有獎杯或獎狀去獎勵表現良好、學業成績優異的學生，不過，四川省瀘縣潮河鎮一所學校的獎勵卻別出心裁，不是一般的獎杯、獎牌，而是一串串生豬肉的「豬肉獎」，得獎學生面露無奈，更慘被網民取笑「書中自有黃金屋，書中還有寶肋肉。」

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據《極目新聞》報導，四川瀘縣潮河鎮的一間學校，於9月30日舉行了2022秋季開學典禮，典禮上除了校長致詞、學生表演外，還有頒發獎勵物品給優秀師生的環節，影片中看到一眾師生於操場集合，得獎學生一個一個排隊領一串串繫上紅紙帶的生豬肉的「豬肉獎」，多名領獎的學生，全程都木無表情沒有一絲笑容，場面相當尷尬。

該校一名工作人員向記者表示，除了視頻中的優秀學生外，還有一些優秀老師也獲得了「豬肉獎」作獎勵。本學期學校一共頒發了91塊生豬肉，而這個獨具特色的傳統在學校已延續3年，每個學期都會進行一次。工作人員更表示：「對於學生和老師來說，獎勵豬肉都幾實用，大家的反應也不錯，購買豬肉的資金則是由校友的贊助。」有獲「豬肉獎」的老師表示很開心，因為工作獲得肯定，能領取到豬肉是一種榮譽。

影片曝光後，即引來網民紛紛熱議，有不少網民大讚學校的「豬肉獎」非常實用，「這是我見過最樸實的獎勵」、「比起一張紙，送肉很實用」、「努力讀書就有肉吃的概念」；也有人稱，「老實說，豬肉對學生完全沒有吸引力」。

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責任編輯︰王明芳